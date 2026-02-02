藍營鳳山最鐵！高雄市長最新民調 賴瑞隆、柯志恩差距曝

2026年高雄市長選戰逐漸升溫，藍綠人選陸續就位。民進黨立委賴瑞隆日前在黨內初選中勝出，確定代表綠營角逐高雄市長寶座；國民黨方面，立委柯志恩則早已完成布局，準備迎戰。最新民調顯示，賴瑞隆支持度為43.9%，領先柯志恩的32.3%，差距達11.6%。

根據《新頭殼》（Newtalk）今（2）日公布委託山水民意研究股份有限公司於今年1月底進行的民調結果指出，高雄市政黨支持度仍呈現「綠大於藍」態勢，民進黨支持度為42.7%，國民黨則為21.4%。進一步將其他政黨支持者納入藍綠光譜分析後，泛綠比例達46.5%，泛藍為24.0%，中間選民佔20.9%，顯示高雄整體政治氛圍仍以泛綠為主。

在「若年底市長選舉由賴瑞隆對上柯志恩，最希望誰來擔任市長」的提問中，賴瑞隆支持度為43.9%，領先柯志恩的32.3%，差距達11.6%，另有23.8%受訪者尚未表態。

交叉分析顯示，賴瑞隆在70歲以上、國中以下及專科學歷族群中支持度較高；柯志恩則在40至69歲、高中職、專科及研究所以上學歷族群中較具優勢。其中在「50至59歲、研究所以上學歷」族群中，柯志恩支持度為44.3%，略高於賴瑞隆的40.8%。

由於兩人皆為現任立委，民調也針對立委選區進行分析。以全市來看，賴瑞隆整體仍以43.9%領先柯志恩的32.3%；若分區檢視，高雄第3選區（左營、楠梓）被視為賴瑞隆「最強票倉」，支持度高達51.5%；柯志恩表現最佳的則是第7選區（鳳山區），支持度為43.6%。

至於「誰最有機會當選下一屆高雄市長」的看好度調查，55.8%的受訪者看好賴瑞隆，僅23.9%認為柯志恩勝算較高，兩人差距擴大至31.9%。

進一步以政黨傾向交叉分析，87.7%的民進黨支持者看好賴瑞隆勝選，國民黨支持者中則有63.8%看好柯志恩；民眾黨支持者則呈現分歧，48.7%看好賴瑞隆、42%看好柯志恩。

從性別、年齡及教育程度等基本資料觀察，各族群看好賴瑞隆當選的比例，普遍高於柯志恩。男性看好賴瑞隆的比例約55%，略高於女性的52.3%，主要集中在30至39歲、專科及大學學歷族群；柯志恩的看好度則在40至69歲、專科及研究所以上學歷族群中相對較高。整體而言，民調顯示賴瑞隆在目前選情中仍握有明顯優勢。

2026高雄市長選情民調由新頭殼（Newtalk）新聞網站委託山水民意研究股份有限公司於今（115）年01月29日～01月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1,083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。

