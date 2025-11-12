藍營黃世芳積極布局 綠無人表態

埔里鎮首位民進黨籍鎮長廖志城將於明年兩任屆滿，國民黨籍南投縣議員黃世芳早已積極布局，並獲藍營同事力挺，而民進黨籍議員陳宜君、蘇昱誠都無意轉戰鎮長，前議員、中小企業聯合輔導基金會總經理葉仁創呼聲高，不過他民國111年競選連任失利後，鮮少在地方走動，民進黨將徵召誰迎戰？動見觀瞻。

埔里鎮人口近8萬人，是僅次於草屯鎮、南投市的第3大鄉鎮，107年廖志城代表民進黨參選埔里鎮長，與議會同事、代表國民黨出征的吳國昌一決高下，藍營因埔里鎮長初選恩怨，泛藍整合失敗，廖志城以2萬2435票、49.43％得票率當選，成為埔里鎮首位民進黨籍鎮長，他為人謙卑不激進，兩任屆滿，藍營議員黃世芳已摩拳擦掌。

黃世芳是政二代，其父親是前議員黃志學，耳濡目染下熱心公益，不僅跟著父親擔任義消，曾參與921大地震救災，他為人親和沒架子，加上性格豪爽，103年政壇初試啼聲即當選埔里鎮民代表會副主席，107年因南投縣第5選區（國姓、埔里、仁愛）資深議員廖志城、吳國昌轉戰埔里鎮長，他當選議員，早已積極布局參選埔里鎮長。

廖志城任期將屆滿，黨內尚無人表態接棒。同黨議員陳宜君是老將、5連霸資深議員許阿甘的女兒，關心社福、教育等民生議題，深受鎮民肯定，支持者勸進，她則紛紛婉拒；埔里區議員蘇昱誠未表態，據悉意願薄弱。

不過，民進黨內呼聲最高的是前議員葉仁創，葉仁創出身軍旅，是前立委、國防安全研究院前執行長李文忠的子弟兵，新潮流系人馬，111年競選議員連任失利，轉任民進黨組織部副主任，他問政理性務實，支持者盼黨部徵召參選鎮長。