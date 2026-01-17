藍營點名卓榮泰、鄭麗君是強勁對手 蔣萬安回應了

蔣萬安強調，離選舉還有很長一段時間，目前就是專注市政。(記者廖振輝攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安今年要拚連任，國民黨台北市黨部主委戴錫欽昨(16日)點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君是強勁對手。蔣萬安今回應，離選舉還有很長一段時間，目前就是專注市政。

蔣萬安今出席台北隊策勵營活動，會前受訪說，現在離選舉還有很長一段時間，目前就是專注在市政，今天也是台北隊一年一度的策勵營，透過一天跨局處討論，打破框架、聚焦議題、凝聚共識，持續推動台北市各項建設，讓台北不斷進步，照顧好每位市民。

媒體問，立院推出TPASS在內的新興預算動支案，是否認為政院要執行？蔣萬安表示，樂見立院以民生為優先進行預算審查，行政院還是要積極跟立院溝通。

此外，台美關稅農漁業部分還未明朗，媒體問蔣萬安是否認為蓋牌？蔣說，去年他就公開呼籲，希望中央政府對於關稅進度定期向國人及立法院報告，因為民眾有知的權利，這也攸關勞工生計，歷經一年討論後，希望完整說明。

蔣萬安強調專注市政。(記者廖振輝攝)

