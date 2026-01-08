藍營黨團控退役校級軍官赴中有許可制...梁文傑闢謠「根本沒這回事」：要去就去，僅禁止參加中共慶典儀式活動

行政院日前欲修法擴大規範公務員赴中，國民黨立法院黨團稱，近日不少退伍基層國軍校級軍官收到通知，赴中已全面改為許可制，違者重罰或取消月退俸。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（8日）在例行記者會闢謠，退役校級軍官赴中根本沒有許可證這回事，並強調「要去可以去」，只是參加規範禁止的慶典儀式活動，有損國家尊嚴，就將罰款並剝奪退休俸。

梁文傑提到日前《聯合新聞網》有一則關於國民黨立院黨團說法的新聞，報導內文寫到國民黨說陸委會推動兩岸條例修法，將使所有退役校級軍官赴中都要採取許可制。

廣告 廣告



梁文傑澄清，「絕對沒有這件事情」，他們現在的規定是將官去中國，不得參加中共所謂的國慶等慶典儀式，因為會有損中華民國的尊嚴，如今是擴大到校級軍官。他表示，軍官要去本身沒有許可制，要去可以去，但被陸委會查到參加不能容忍的慶典儀式活動，就會罰款並剝奪退休俸。



至於國民黨為何會散布錯誤說法，梁文傑說，原來是有人在網路、LINE或其他社群平台上傳用AI所提出的回答，當中稱「退役校級軍官領月退俸者，若想赴陸旅遊，須向國防部資源司填具申請表，並由原服務單位審查，經核定後通過移民署線上系統申請許可等......。」



梁文傑表示，這些資訊根本錯誤，此外，還有稱「退役校級軍官（領月退俸者）屬於管制人員，需依相關規定申請」這部分也是錯誤資訊。



梁文傑強調，現在的AI不管是哪一種類，常常是「一本正經胡說八道」，所以不要輕易相信AI產製的訊息，更不要隨意傳播散布。

(圖片來源：陸委會記者會)

更多放言報導

新增兩部長、辦匪諜檢察官入台獨制裁名單...梁文傑指中共選在審國安法當下公布：那些捍衛言論自由的立委，沒一個人表示意見

修法「鼓吹武統罰百萬」在野稱箝制言論自由？梁文傑反轟不應雙標：說搶劫放火不行、消滅台灣可容忍？