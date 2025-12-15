藍營齊轟軍事採購案！于北辰揭採購內幕：誰想切斷原物料？

論壇中心／王柏倫報導

國民黨近期頻繁質疑軍事採購案得標商背景，並點名其中有裝潢公司、鞋商、茶葉行等，甚至還告發國防部涉嫌貪污舞弊。退役少將、桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，自己也是軍人背景，因此類似指控標案舞弊的爆料也收過，但政治人物介入供應商角力就令人難以理解，最終目的是否就是要切斷軍備原料供應？

面對藍營質疑，國民部長顧立雄罕見動怒，除了澄清投標三資格，還反問「有一定的資本額、計較公司名字就會讓他能夠履約嗎？」。于北辰提到，軍火界廠商角力很激烈，常有得不到標案的廠商將對手打成劣質廠商，「但我不了解怎麼會有政治人物介入」。于北辰強調，軍備採購絕對不是直接買進飛彈，而是分散購買原物料來研發，而對廠商而言，有原料也不代表能製造軍火，就如同水泥業者未必會蓋房子一樣，因此藍營刻意吹毛求疵，質疑得標商營業項目不符，是否就是因為無法阻止台灣軍備發展，便想從原物料下手，以造成「巧婦難為無米之炊」的局面。

