藍營「反向支持」王義川藏玄機 綠營憂張善政坐收選舉利益

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

民進黨桃園市長提名尚未確定，近期國民黨內卻陸續出現「支持民進黨立委王義川參選」的言論，引發外界討論。熟悉桃園選情的綠營人士分析，這類「反向支持」可能隱含選戰佈局，若民進黨最終提名具有強烈風格的候選人，選情恐呈現基本盤對決態勢，對現任國民黨籍市長張善政較為有利。

與高雄、台南的初選動態相較，民進黨桃園市長人選討論相對低調。除王義川、總統府副秘書長何志偉等人被點名外，尚無明確參選人公開表達意向。據了解，選對會正朝「徵召」方向評估，加上近期黨內派系互動狀況，使部分潛在參選人傾向「靜觀其變」。

在綠營仍未定案之際，藍營人士開始公開表態。國民黨桃園市議員凌濤表示，若由王義川參選，可促成政策辯論；國民黨立委徐巧芯也指出，支持王義川出戰能「活化選戰討論」。相關表態也引發綠營內部關注與討論。

綠營分析人士認為，王義川具備鮮明論述風格，在支持者中具有動員效果，但也可能造成選民光譜更為分化；相較之下，何志偉近來著重地方拜會與社區接觸，風格較為溫和，較有機會延伸至中間選民。

該名曾參與桃園選戰規劃的綠營人士指出，桃園選舉特性相對「冷」，若候選人形象過於激烈，容易使選戰框架回到藍綠對立，票源集中在既有支持者，「民進黨若提名風格過於鮮明的候選人，雖能鞏固基本盤，但跨陣營支持可能有限」。

他表示，國民黨內出現「支持」對手的聲音，可能是希望選戰朝對立式打法發展，以有利於現任者穩定支持度。「民進黨若希望提高勝選機會，提名具備市政論述、親民形象與跨派溝通能力的人選，對中間選民的吸引力可能更具關鍵性。」

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

