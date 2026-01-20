藍營:教育部惡修學校教師解聘辦法
(記者張廷玉台北報導)教育部1月12日修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，並於1月14日正式上路。本次修法重點在於刪除匿名檢舉、新增輔佐人參與制度與程序保障。為此，國民黨團今(20)上午邀集全國教師工會聯合總會共同召開記者會，呼籲教育部懸崖勒馬，修法後更突顯教育官僚失職，造成教育現場失能，最後造成師生關係和校園環境嚴重失序。
書記長羅智強表示，教育部修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，教師團體直呼不可思議。立法院教育文化委員會在昨(19)日進行相關專案報告，教育部在進行相關修法的過程相當粗糙，修法前沒與老師們溝通，修法後還硬拗不認錯。
羅智強指出，教育部長鄭英耀在昨日教文委員會接受質詢時，口口聲聲說修法是為了解決老師遭濫訴問題，但為何教師們卻群情激憤，紛紛跳出來抗議修法？羅智強認為，教育部修法就是在修理老師，製造第一線教育人員負擔。不然就是教育信用很差，作法很糟糕，未與教師們溝通，無法讓教師們接受，平添擔憂。
簡單來說，教育部修法後濫訴問題根本沒有解決，被投訴的老師除了被調查，還多一道審查會議，濫訴依舊是校園常態，更增加老師的負擔及行政程序。羅智強認為，疊床架屋的行政程序，包括聘請調查會議的委員，還需要額外的費用支出。除了從小案大辦外，實際教育現場上，遇到爭議事件，可能都會以高強度調查程序處理，失去原本可以協調、溝通後輔導解決的機會，讓老師喪失被期待的功能。
此外，更多對老師的調查，增加行政與法律壓力，有些老師因不勝其煩、不勝其擾，害怕被調查或處罰，會出現退縮現象，導致「防禦性教學」，不敢提出新的教學方式，也不敢輔導學生，深怕多做多錯，恐遭調查甚至吃上官司。羅智強直言，最後的結果造成學校、老師、學生(家長)三輸局面。
羅智強表示，出現教師荒有許多面向問題，包括教育環境有許多對老師不合理的框架限制，當老師沒有尊嚴地留在教育現場，最後造成優秀老師持續退場，又如何能教導出優秀學生？羅智強呼籲教育部立刻認錯、懸崖勒馬，停止錯誤的政策。
首席副書記長林沛祥表示，108年《教師法》修正之後，針對淘汰不適任教師設置的校事會議制度，原本立意良善，但實施六年後的結果，出現制度失衡、失控濫訴，老師被逼離開教育現場，受害的是下一代孩子。林沛祥指出，在教育現場的真實情節，不論是小案大辦，還是教師遭到濫訴，均造成老師的教學遭調查壓力實質影響，導致親師信任關係全面崩壞；老師不敢教、不敢管、不敢碰學生，教育現場人人自保，教師大量出走，過去尊師重道文化已不復存在，孩子們的受教權在沉默中被犧牲。
林沛祥指出，去年第一線教師集結到教育部前，抗議校事會議與解聘制度不合理，教育部當時允諾會檢討、修法改進。但很遺憾地，教師看到的結果，是越修問題越多，越改越讓老師無所適從。林沛祥說，教育部修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，修法重點在於刪除匿名檢舉，和調整案件分流機制，但最具爭議的「校事會議調查制度」，非但沒有解決問題，還是疊床架屋、增加老師負擔。
林沛祥進一步表示，新修法又增加由校長外聘4人組成「受理審議小組」，讓老師的行政壓力、心理壓力進一步加深。林沛祥提到，去年10月就向教育部提出質詢指出，在大量行政、人力、時間投下高達八成案件，幾乎都不成立，最後走到解聘僅6%。
更令人無法接受的是，對於最後證明清白的教師，修法後完全沒有補償機制，教師在遭停聘調查期間的身心受創、教學中斷，僅一句「恢復聘任」帶過，當作什麼事都沒有發生。讓老師們在校園裡無法專心教書，時刻擔心遭到投訴、被誤解，難道教育部都看不見？還是選擇視而不見？
因此，國民黨團提出三項嚴正要求：一、教育部立即全面檢討《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》中，校事會議與4人受理審議小組的制度缺失。二、教育部必須持續與教師團體實質溝通，並朝「保障教師權益、減輕行政負擔」方向修法，並在下會期提出。三、對惡意檢舉、停聘數月，最後恢復聘任教師，除了補發本薪外，加給部分也應一併補發。
全國教師工會聯合總會理事長侯俊良也指出，修法未觸及「校事會議調查權過大」與「零成本惡意投訴」等根源，只是在原有的複雜程序上「閉門造車」，對教師而言無疑是更沉重的「制度凌遲」，當投訴制度被「武器化」後，已導致教學風氣趨於消極保守，師生關係因法律程序而日漸疏離。
侯俊良更指出，針對全教總將於1月25日發起全國總動員，前往教育部前抗議遊行，鄭英耀部長卻說「我覺得他們應該回到學校裡面，把小孩子教得更好」，如此傲慢、消極的態度，更讓教師團體感到憤怒，再次嚴正呼籲教育部懸崖勒馬，回到「信任校園」的初衷。
