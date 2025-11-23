藍營「最強母雞」現形！劉和然回應了

▲新北市副市長劉和然積極備戰2026，但民調還無法贏過呼聲高的台北市副市長李四川，本尊表示，「民調是一時的，但市政是長久的」。（圖／記者陳威叡攝，2025,09,01）

[NOWnews今日新聞] 國民黨、民眾黨到底派誰選2026新北市長？根據《CNEWS匯流新聞網》最新民調結果顯示，在三腳督的情況下，國民黨若派新北市副市長劉和然代表出戰，會輸給民進黨的蘇巧慧，支持度落後14.9%。但若派台北市副市長李四川，支持度則微幅領先蘇巧慧3.4%。由此可見，李四川最可能是藍營最強人選，對此，劉和然表示，民調是一時的，但市政是長久的。

劉和然強調，感謝市民朋友的支持與提醒，他會繼續把心力放在市政，持續勤走29 區，用「望聞問切」的方式深入基層，「看市民的需要、傾聽心聲、詢問專家、切入要害」，讓市民看到市府團隊把事情做好、讓新北更好。

廣告 廣告

李四川呼聲高，前一天本人受訪時也再度重申立場，雖然距離選舉還久，但「如果黨一定要我承擔，我不排斥」。面對藍營來勢洶洶，蘇巧慧也不敢大意，更積極勤跑基層，22日還首度同框總統賴清德。賴總統大讚是非常理想的人才，「如果新北市能讓蘇巧慧來當選市長，新北市絕對會越來越好」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

新北市長「藍白破局」綠營能翻盤？蘇巧慧要大幅領先 關鍵在這人

黃國昌新北民調墊底！僅守住白營基本盤 喊話「盼向李四川請益」

藍營再催油門！李四川鬆口選新北？挺侯大將曝「最後期限」