藍營「最強母雞」現形！劉和然回應了
[NOWnews今日新聞] 國民黨、民眾黨到底派誰選2026新北市長？根據《CNEWS匯流新聞網》最新民調結果顯示，在三腳督的情況下，國民黨若派新北市副市長劉和然代表出戰，會輸給民進黨的蘇巧慧，支持度落後14.9%。但若派台北市副市長李四川，支持度則微幅領先蘇巧慧3.4%。由此可見，李四川最可能是藍營最強人選，對此，劉和然表示，民調是一時的，但市政是長久的。
劉和然強調，感謝市民朋友的支持與提醒，他會繼續把心力放在市政，持續勤走29 區，用「望聞問切」的方式深入基層，「看市民的需要、傾聽心聲、詢問專家、切入要害」，讓市民看到市府團隊把事情做好、讓新北更好。
李四川呼聲高，前一天本人受訪時也再度重申立場，雖然距離選舉還久，但「如果黨一定要我承擔，我不排斥」。面對藍營來勢洶洶，蘇巧慧也不敢大意，更積極勤跑基層，22日還首度同框總統賴清德。賴總統大讚是非常理想的人才，「如果新北市能讓蘇巧慧來當選市長，新北市絕對會越來越好」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
新北市長「藍白破局」綠營能翻盤？蘇巧慧要大幅領先 關鍵在這人
黃國昌新北民調墊底！僅守住白營基本盤 喊話「盼向李四川請益」
藍營再催油門！李四川鬆口選新北？挺侯大將曝「最後期限」
其他人也在看
李四川鬆口了！1句話疑暖身「備戰新北」 藍議員看好這時間點宣布
藍綠白積極備戰2026大選，新北市除了民進黨拍板、由立委蘇巧慧出戰，以及明確表態的民眾黨主席黃國昌、新北市副市長劉和然之外，就屬國民黨籍的台北市副市長李四川呼聲最高；而李四川本人也在22日受訪時再度重申立場，即「不排斥承擔責任」。李四川22日重申，雖然距離選舉還久，但「如果黨一定要我承擔，我不排斥」，被解讀為再次針對新北選戰的表態，加上輝達總部落腳北士科塵埃......風傳媒 ・ 21 小時前
新北市綠營能翻盤？蘇巧慧當選關鍵是這人
[NOWnews今日新聞]2026年縣市長選舉明年就要登場，民進黨確定派出立委蘇巧慧出征，角逐新北市長寶座，而國民黨、民眾黨則因合作關係，還沒有確定人選。但藍營呼聲高的是台北市副市長李四川，新北市副市...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
新北市長選戰最新民調 賴苡任：這人在新北市不討喜
根據《CNEWS匯流新聞網》「新北市長選舉」最新民調顯示，在藍綠對決的情況下，國民黨若推派台北市副市長李四川，李四川(47.1%)領先蘇巧慧(37.1%)10個百分點；若國民黨改由新北市副市長劉和然參選，蘇巧慧41.4%，劉和然34.8%，23.8%未決定。若是由民眾黨主席黃國昌對決蘇巧慧，蘇巧慧47.3%，黃國昌33.4%，19.3%未決定。國民黨前副發言人賴苡任認為，蘇巧慧在新北市並不討喜，她只能鞏固她自己原有的選區。中時新聞網 ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
民進黨確定派「他」選宜蘭縣長！賴清德大讚：專業、正派、溫暖
即時中心／高睿鴻報導民進黨先前與公民同行，協助推動「全國大罷免」運動，可惜成效不佳，1席都未能罷掉；為了在下次2026年大選站穩腳跟，最近全黨皆已積極展開戰略布局。總統賴清德昨（22）天晚上，更在親自參加「新北市宜蘭同鄉會」時，大力為新北市長候選人蘇巧慧、宜蘭縣長候選人林國漳拉抬人氣；而對於當前知名度較低、但卻不缺專業度的林國漳，賴清德更是大篇幅力薦，盼鄉親能踴躍相挺。民視 ・ 18 小時前
李四川鬆口選新北？挺侯大將曝「最後期限」
[NOWnews今日新聞]2026新北市長選舉，民眾黨主席黃國昌積極備戰，國民黨則有新北市副市長劉和然、北市副市長李四川，其中李四川呼聲最高。對此，李四川前一天表示，黨要他承擔不會排斥，這讓挺侯大將、...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
藍營誰能戰2028？他爆盧秀燕2原因恐有這步
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局開跑，在野陣營藍白合將如何影響未來2028年選情？備受關注。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（23）日指出，其實被外界視為2028年最有可能披戰袍的台...今日新聞NOWNEWS ・ 14 分鐘前
季連成列桃園綠營母雞人選 綠委讚：軍系背景可拉軍眷票
距離2026九合一選舉僅剩1年時間，藍綠白各黨也開始著手布局各縣市人選。其中縣市長部分，北三都除了新北市長侯友宜即將任滿卸任外，台北和桃園兩都，則是蔣萬安和張善政拚連任。民進黨部分，日前選對會已提名立委蘇巧慧競選新北市長確定，台北和桃園則傾向尋找「大咖級」人物應戰。其中桃園討論度極高，潛在母雞名單眾多，綠營立委與市議員不約而同點出行政院政委、退役中將季連成為可能人選，認為他在花蓮救災的表現提升綠營聲勢，軍事背景更能吸引民進黨向來缺乏的軍系選票。中天新聞網 ・ 9 小時前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
宜蘭選情升溫！ 賴清德喊「支持林國漳」 藍白陸空戰齊發
總統賴清德昨(22)日出席新北宜蘭同鄉會，已經確認代表民進黨出戰新北市長的蘇巧慧、以及確定要參選宜蘭縣長的林國漳，都沒有缺席，致詞中，賴清德更替兩人拉抬造勢；而相較於民進黨已經定於一尊，國民黨有意爭取...華視 ・ 21 小時前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 1 天前
柯文哲用AI「研究日本聯合政府」 陳智菡曝：罵了ChatGPT一頓
民眾黨前黨主席柯文哲交保後，他的妻子陳佩琪時常在臉書發文分享他的近況，日前透露丈夫正努力跟上AI腳步。台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡則是透露一段柯文哲「與ChatGPT爭論」的過程。中時新聞網 ・ 1 小時前
TWICE開唱擠爆高雄！賴清德稱「台灣人有錢有閒」 館長提2事酸：我怎麼不知道
韓國女團TWICE在11月22、23日接連2天於高雄舉辦演唱會，也是台灣成員周子瑜出道10年首度在家鄉開唱，演唱會一票難求，昨日開唱熱情粉絲擠爆現場。總統賴清德日前在出席電影活動表示，台灣人有錢又有閒，提供了本土藝術創作者發揮的空間，引發外界議論。對此，館長陳之漢在直播中質疑，房子那麼貴、物價高、少子化，一大堆工作、工廠因為關稅沒了，賴清德口中的「有閒又有......風傳媒 ・ 14 小時前
鄭麗文沒那麼笨！吳崑玉揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌近期剛會面完，外界對於藍白在2026、2028是否能合仍有疑問。政治評論員吳崑玉說，鄭麗文清楚民眾黨的狀況、沒那麼笨，會跟黃國昌見面是在應付黨內部分聲音；他也說，黃喊2026就要聯合政府，這就是在討「副市長」的職位，「你還不可憐他一下嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德稱「台灣人有錢有閒」看演唱會 館長怒：我怎麼都不知道
總統賴清德21日針對韓國女團TWICE即將在高雄舉辦演唱會一事表示，這代表台灣人不僅有錢，而且又有閒，可以購買演唱會門票觀賞。此番言論引發網紅「館長」陳之漢昨（22）日在《館長惡名昭彰》網路直播節目中強烈反彈，直言「台灣人有錢又有閒？我怎麼不知道」，並主張若對中國大陸友好並進行交流，問題將可迎刃而解。中天新聞網 ・ 11 小時前
黃國昌沒搭高鐵商務艙！他嘆「不要假裝很省」：省小錢花大錢亂花預算
近日網路上流傳著「政治人物搭高鐵」的對比圖，聲稱國民黨、民眾黨搭高鐵是在自由座站著，然而民進黨卻是搭乘高鐵商務艙，事後前立委陳柏惟曝光原因直言「通常站著的比較多是忘記買票」。對此，律師林智群也狠酸「不要在那裡假裝很省，省小錢，花大錢亂花預算」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
2026金門縣長選戰 恐三強爭霸
明年地方公職人員選舉倒數，金門縣長陳福海因「排黑條款」無法參選連任，早就著手培養副縣長李文良「接班」出席各重要活動並處理兩岸事務，不少支持者拱李文良參選。此外，國民黨立委陳玉珍早已決定參選，前縣長楊鎮浯也傳出有意回鍋，金門縣長選舉恐成「三腳督」之爭。中時新聞網 ・ 5 小時前
賴清德稱「台灣人有錢有閒」看演唱會？ 3.18萬人表態超震撼
韓國女團TWICE本月22、23日首次在高雄舉辦演唱會，台籍成員周子瑜出道10年首度在家鄉開唱。對此，總統賴清德昨天說「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」引發關注。最新網路投票調查國人看演唱會的頻率，以平均1年看幾場而論，參與的3.18萬人之中，居然64.8%表明沒看過，這結果讓人超意外。中天新聞網 ・ 22 小時前
沈伯洋赴荷蘭「國際法院外留影」 王定宇曝三意義：證明中國是紙老虎
中國公安機關日前以「涉嫌分裂國家」為由，立案調查民進黨立委沈伯洋，中國官媒更揚言將展開全球抓捕，不過沈伯洋繼日前赴德國出席聽證會後，近日再與同黨立委范雲前往荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議，兩人更特地在國際刑事法院（ICC）前留下合照。對此，民進黨立委王定宇今（22）日直言，沈伯洋多次出訪，證明了中國根本就是紙老虎，而沈伯洋的現身說法，也強而有力地為台灣的自由民主發聲、彰顯對抗獨裁者的真實意義。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
錢歹賺！3年販毒5次賺1萬多 彰化「錢龜」判18年
想靠販毒發大財？彰化綽號「錢龜」錢姓男子，因染上毒癮失去工作，經濟陷入困境的他竟異想天開，當起販賣海洛因、安非他命的「小盤商」，夢想著能大賺一筆。然而現實殘酷，他辛苦「經營」三年，竟只成功交易5次，總收入僅有新台幣1萬3500元。彰化地院審理，認定5次販毒事證明確，都屬「小額交易」，並未獲有鉅額利潤自由時報 ・ 1 天前