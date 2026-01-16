藍營"眷改"條例年限放寬 綠委批不符居住正義

政治中心／綜合報導

國民黨團日前提案將放寬眷改年限規定，等同於從1980年到1996年的眷村在可以納入修建範圍，不僅民團質疑修法就是在幫特定眷村解套，綠委也批評有些眷村房屋市值已經高達千萬，修法後用納稅人的錢支付修建資金，不符合居住正義。

立法院長韓國瑜：「因為本次的議程有待溝通，因此請各團幹部現在立即到議場後方，主席辦公室我們來進行溝通。」

院會才剛開始，立法院長韓國瑜趕緊邀各黨團來協商，國民黨預計提案讓眷改條例優先三讀，但也引來民團批評，根本在為個案解套。

經民連智庫召集人賴中強：「立法院這樣違法幫特權者開後門，這個慈仁八村當初就是婦聯會，向各界籌款興建的，雖然羅智強強調說這個案子，只適用於慈仁八村50個眷戶，但考量到眷改案例，過去也有先進行整村整建，再被列入眷改條例二次改建的例子，所在多有。」





國民黨提出的眷改版本，年限適用範圍，從原先1980年前興建，改為1996年興建的軍眷住宅都適用。不過許多1980年後的軍眷住宅，現值已高達千萬，也讓綠委質疑不符合居住正義。





民進黨團書記長陳培瑜：「如果他還是具有原眷戶的身分，就算他現在手上沒有所謂的眷戶身分代表，但是他已經住在裡頭，會不會幫所謂的新國宅進行改建，然後全部都是國家買單，這是一個非常可怕的修法，我們不知道原來國民黨委員，已經可以自肥到這個程度。」

國民黨團書記長羅智強：「他們一直強調國防部有疏失，他們也承認國防部疏失，但他們也承認國防部疏失，不能算給眷戶的疏失，現在搬過去慈仁八村住戶，要整修成職務宿舍，那也就可以活用資產。」

藍營日前才高喊居住正義，如今轉個身就幫特定國宅及眷村解套，不知看在其他民眾眼裡，作何感想。

