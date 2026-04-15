藍營「知美派」：美方要9000億 鄭麗文要訪美應一次放行

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立法院今日下午將協商國防特別條例草案，藍營「知美派」人士主張，國民黨主席鄭麗文接下來要訪問美國，黨團應一次放行美方要的額度。（圖片來源／傅崐萁臉書）

立法院今（15）日朝野協商115年度總預算案、國防特別條例草案，藍營「知美派」人士稱，美方要的就是8000到9000億元，特別是國民黨主席鄭麗文接下來要訪問美國，黨團應一次放行美方要的額度。

立法院長韓國瑜召集朝野黨團於方下午三點進行協 商，國民黨發言人、立委牛煦庭表示，希望大家在協商時能夠捐棄成見，找到妥協的方案。

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牛煦庭稱，無論是總預算或是國防特別條例，希望朝野黨團可以理性的討論，解開政治僵局，對台灣社會是有幫助的。

民進黨則指出，國民黨主席鄭麗文已經訪問中國，想握的手也握了，現在回到台灣，全國民眾都在等的事情，還要再拖嗎？

藍營盼解開政治僵局，綠營：全國都在等協商該有進度

民進黨稱，1.25兆國防特別條例，已經拖延5個月，拖到軍購頭期款付不出來，全國都在等，今天協商就該有進度。

藍營黨團內部對於是否放行總預算案立場紛歧，相關人士稱，一旦同意付委，即代表退讓一步，但也要看行政院和民進黨會表達出什麼樣的善意。

弓四飛彈列入國防特別條例建案，攔截高度70公里，射程可達1500公里，速度逾10倍音速，未來弓五攔截高度更達100公里。（圖片來源／信傳媒資料照片）

在韓國瑜表達應盡速審查立場下，這位人士表示，許多要選年底縣市長的資深立委，普遍感受到來自地方的壓力，主張應盡速付委，但要如何統刪、統審，目前仍無定案。

至於國防特別條例，藍營黨版「3800億+N」並未改變，但「知美派」人士透露，美方要的就是8000億到9000億元額度，應該要一次同意。

川普表示美伊戰爭已結束，會回頭向台灣要這一筆

他形容，過去美方把台灣緊緊握在「掌心」上，如今稍稍鬆開一些，一樣還是完全在他們的掌握之中，現況就是，即便要向對岸開火，都得先經過美方的同意。

近期美方對台遊說稍緩，他強調，是因為美國總統川普正忙著打伊朗，今日更說美伊戰爭已經結束，美方在忙完後，回過頭一定會施壓台灣「要這一筆預算。」

針對台美中三方連動，他也強調，中共釋出十項惠台政策，緩和緊張局勢，美方會認為那是兩岸的事，並不影響台美軍售特別預算的事。

這位人士並點出關鍵稱，鄭麗文在「鄭習會」後，接下來要安排訪問美國，藍營實應以「黨團自主」立場，一次性同意美國期盼的金額，但也要同步爭取納入軍人福利、教育、訓練等配套資源。

(原始連結)





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