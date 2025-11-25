藍營「私下超討厭柯、昌」！黃國昌遭爆：不選機率升高！
論壇中心/綜合報導
2026新北市長選情備受關注，根據匯流民調，黃國昌僅16.1%，遠低於李四川39.1%、蘇巧慧35.7%；民眾黨團主任陳智菡則反駁，之前柯文哲競選總統時，新北市長侯友宜滿意度很高，但後來很快就被柯文哲「黃金交叉」。對此，民進黨新北市議員卓冠廷透露，聽到的消息「黃國昌不選新北市的機率越來越高」，國民黨現在是在留黃國昌「最後的尊嚴」。
卓冠廷在《台灣向前行》節目中指出，現在無論是匯流或是「李四川透過林金結放的國民黨內參民調」，都能判斷出，藍營認為就算黃國昌攪局、李四川還是會贏，而藍營放出消息的目的是，國民黨要讓黃國昌知道「你出來我們還是會贏」。卓冠廷也透露，新北現在已經在處理，國民黨是否要「保守提名」禮讓民眾黨一席議員有上的空間，例如「有官司的國民黨議員」、形象受損，下一代加入民眾黨出戰，然後國民黨少提一席，這件事「現在正在談」、也正在發展當中。
資深媒體人詹凌瑀也爆料，國民黨在新北、台北市的幕僚都表示市長選戰「不可能跟白營合作、沒有讓給白營的空間」，藍營因為上次總統選戰「超級討厭柯文哲」，國民黨幕僚對於黃國昌也是厭惡至極。至於台北市松信區議員，國民黨也要自己推前發言人李明璇、楊智妤，沒有要讓給民眾黨許甫的空間。
