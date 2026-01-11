藍營「萊爾紓壓球」爆滯銷3千顆 黨工申請訴訟費被打槍爆退黨潮

政治中心／綜合報導

去年大罷免期間，國民黨抄襲南方公園風格，製作「萊爾校長紓壓球」募款，但沒想到，現在被爆出，3000顆球滯銷，而且，原本國民黨聲稱紓壓球募得的款項，是要幫抄連署的黨工打官司，但如今也傳出黨工申請訴訟費遭拒，爆出退黨潮。

「哼，我們這顆萊爾校長紓壓球，是用萊爾校長多年累積的經典金句，廢能量語錄，臨場智慧與滿滿台灣價值，精心凝聚而成」。截取周星馳經典電影''唐伯虎點秋香''片段，再用AI配音，強力推銷，去年大罷免期間，國民黨用來募款的「萊爾校長紓壓球」，被爆出滯銷3000顆。

國民黨前''萊爾校長''製作團隊、也是原國民黨新媒體部黨工的「風向123事」在臉書PO文又PO影片，還強調「黨有難，幫忙擔」，從熱銷變滯銷，引發熱議。

前國民黨發言人楊智伃表示，「這個捏捏球呢，當時就是在大罷免的期間，首波銷售一空，現在呢，我們更要來一起幫忙承擔，幫忙一起賣萊爾校長的捏捏球」。





台北市議員港湖議員參選人陳冠安表示，「因為大家瘋狂的加訂加購，那可能他有第二批貨、或第三批貨、或第四批貨之後，那有可能也造成後來後面的一個情況」。





國民黨去年製作萊爾校長紓壓球，聲稱是為了替抄罷免連署書吃上官司的黨工籌措法律經費，但現在也傳出，訴訟費高達3700多萬，黨工請款遭拒，爆出退黨潮。

台北市議員港湖議員參選人陳冠安表示，「我自己也是被訊問當事人，那個司法的高壓，確實是讓人家大家的心，就是會變得比較緊張，或者是在生活中變得比較恐懼，甚至我知道有一些就是我的同袍戰友，他們因為凌晨被搜索，或者是在司法上被搜索，所以他們後來就去看一些身心可能的情況，那我還是一樣呼籲就是表示，我們這些無論是何方，無論是在哪個地方，那這幾百位黨工，或者是離職的這些，都是我們自己國民黨的兄弟姐妹」。



民進黨立委黃捷則說，「現在出事了，竟然把基層黨工推出去要背黑鍋，連法律的訴訟費都很有可能付不起，那不是陷黨工於不義嗎」。

大罷免潮後，藍營立委們全身而退，但幫抄連署書的黨工們卻還卡在官司裡，心情可想而知。

