藍營: 15兆元 換關稅 台灣產業命脈怎麼辦
(記者蕭文彥台北報導)美國商務部15日宣布，台美共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為15%且不疊加，並以「台灣模式」由企業自主對美投資2500億美元，台灣政府並以信用保證支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT（資通訊）供應鏈等。
國民黨團今(19)上午召開記者會，嚴正要求行政院，針對對美投資5,000億美元計畫，提出完整「產業衝擊影響評估報告」，內容必須包括：對台灣GDP影響、對半導體產業鏈影響、就業市場的衝擊、對中小企業與傳統產業外溢效果，以及對國家財政與金融風險評估。
國民黨團並要求：一、行政院說清楚2,500億美元的信用擔保，錢從哪裡來？風險如何控管？二、既然當初承諾先進製程留在台灣，現在卻出現30%-40%外移事實，民進黨政府要如何守住台灣半導體核心競爭力？三、當投資重心全面轉向美國，台灣中小企業、傳產和就業機會該怎麼辦？政府具體因應方案為何？國民黨團要求行政院必須將完整談判內容，送交立法院審查。
書記長羅智強表示，15兆元台幣(以下)投資換15%關稅，台灣矽盾和護國神山群幾乎全部外移美國，看起來民進黨政府和行政院長卓榮泰是「感恩戴德」。國民黨種下高科技大樹半世紀，不但讓全體國人受惠，也能讓執政10年的民進黨，唯一能夠拿出來的產業成績單，除此之外，民進黨交出什麼樣的產業成績單？
羅智強指出，民進黨政府現在不只是在大樹下乘涼，還開始在砍樹，現在移走的不只有台積電，還移走高科技產業鏈。在未來5年、10年甚至20年以後，這棵高科技產業大樹已經不見了，下一代子孫該怎麼辦？
羅智強進一步指出，15兆元對美投資承諾，台灣每年GDP約0.8兆美元、日本4.3兆美元、韓國1.8兆美元，而這項投資佔了我國GDP 62.5%，若換算每人要背負對美投資的責任額，台灣背負64萬元、南韓35萬元、日本是20萬元。羅智強很難理解，為何民進黨政府上下能夠喜孜孜地來宣傳？同樣也和日韓一樣15%關稅，若按照GDP比重，對美投資日本僅1/5、韓國連一半都不到，台灣卻佔了62.5%，請問行政院，所謂勝利的基礎在哪裡？羅智強提出嚴正警訊，請民進黨政府守住高科技產業的根。
首席副書記長林沛祥表示，民進黨政府上周五高調宣布台美關稅談判結果，關稅設定15%且不疊加，表面上看起來是成功的關稅談判，但在談判的背後，民進黨政府到底拿了什麼去交換？台灣付出什麼代價？林沛祥說，15兆元的投資與擔保，錢從哪裡來？台灣承諾投資美國半導體產業5,000億美元，其中包括企業投資2,500億美元，和政府信用擔保2,500億美元，相當於台灣一年GDP 25兆元的六成以上，等於拿國家超過一半的總資產，去保證美國半導體產業的發展。
林沛祥請問行政院，這筆鉅額擔保風險誰來扛？萬一投資失敗誰負責？全民納稅錢，不是民進黨的政治籌碼。台積電董事長魏哲家已經公開表示，未來2奈米及更先進的製程，至少有30%將在美國生產，而當半導體先進製程與人才大規模外移，美國商業部長盧特尼克甚至喊話，目標是40%的半導體供應鏈，要移轉到美國，那麼未來台灣的汐科、竹科、南科還剩下什麼？林沛祥認為，這不是互惠合作，而是實質掏空。
再根據這次台美關稅協議，台積電至少要在美國亞歷桑納增建至少5座晶圓廠，每座廠至少需要500-800名核心工程師，保守估計至少需要3,000頂尖AI和半導體人才外流，當最優秀的大腦走了，台灣的護國神山還剩下什麼？林沛祥認為，這比少子化、能源缺乏，甚至兩岸關係更為險惡的國安危機。
林沛祥進一步指出，所謂的「半導體獎勵機制」，是美國給予的關稅優惠和補貼，對象不是留在台灣的產業，而是到美國設廠的企業。在美建廠期間，可獲得免稅進口相當於2.5倍產能的產品；完工後可免稅進口1.5倍產能。換言之，這是誘導台灣產業全面移往美國，這不是互惠，而是「以關稅換產業」，逐步掏空台灣。
林沛祥認為，這次台美關稅談判影響，更嚴峻於10多年前服貿協議，而當年行政院提出服貿對「產業衝擊影響評估報告」，送交立法院審查，接受全民檢視。因此要求行政院，必須比照服貿協議，針對對美投資5,000億美元計畫，提出完整「產業衝擊影響評估報告」，內容必須包括：對台灣GDP影響、對半導體產業鏈影響、就業市場的衝擊、對中小企業與傳統產業外溢效果，以及對國家財政與金融風險評估。
此外，國民黨團提出三項嚴正要求：一、行政院說清楚2,500億美元的信用擔保，錢從哪裡來？風險如何控管？二、既然當初承諾先進製程留在台灣，現在卻出現30%-40%外移事實，民進黨政府要如何守住台灣半導體核心競爭力？三、當投資重心全面轉向美國，台灣中小企業、傳產和就業機會該怎麼辦？政府具體因應方案為何？
最後，國民黨團不會坐視民進黨政府以短視近利的決策，掏空台灣未來，國民黨團要求行政院必須將完整談判內容，送交立法院審查。國民黨團會為納稅人血汗錢、為台灣護國神山群、為下一代的生存發展嚴格把關。
副書記長王鴻薇表示，我們都歡迎台灣關稅是15%不疊加的結果，讓台灣能和主要幾個競爭對手日韓一致，在投資總額上，卻是前所未有掏空台灣。台灣承諾投資美國5,000億美元，包括直接投資2,500億美元，政府信用保證2,500億美元，相較日本5,500億美金，或是韓國3,500億美元的投資，看似差不多，但是日韓GDP規模比台灣大非常多。若換算對美投資承諾金額，換算成GDP，就會發現台灣對美投資金額非常不合理，且極為危險。
王鴻薇指出，日本對美承諾投資5,500億美元，佔其GDP 12.8%。韓國對美承諾投資3,500億美元，佔其GDP 19.4%，台灣對美承諾投資5,500億美元，竟佔了GDP 62.5%，台灣承諾如此大的金額，難道不是掏空台灣嗎？王鴻薇說，這不是根留台灣，也不是全球布局，世界上沒有任何一個國家，會承諾投資另外一個國家金額，佔整體GDP超過50%，這是非常危險的作法。
王鴻薇舉出，根據主計總處統計「固定資本形成總額」，包含民間企業和政府投資，2024年國內總投資約為6兆元，但現在承諾美國會投資卻高達15兆元，是國內一年投資總額一倍以上，這難道不是掏空台灣嗎？此外，依據中研院統計，2025年半導體產業規模將達到6兆元，按照美商務部長盧特尼克說法，川普總統要求台積電的40%產能搬到美國亞歷桑納，這不僅是6兆元產能將搬到美國，現在台灣半導體相關從業人員約30萬人，未來就業會不會出現問題？這些都是民進黨政府不願意告訴國人的。
王鴻薇表示，民進黨政府對台美關稅談判，用空前成就大內宣，如此粉飾太平這讓人非常擔心，台灣將陷入產業逐步空洞化的危機。王鴻薇呼籲賴政府、卓內閣必須正視如此龐大投資美國金額，絕對不能排擠本國投資，而現在矽盾的40%移到美國，未來矽盾還存在嗎？更重要的是，約30萬半導體從業人員的未來就業保障，政府必須嚴肅面對。
藍委賴士葆表示，卓榮泰院長聲稱台北關稅談判結果是「重大勝利」，認為美對台關稅從20+N，減少15%，今天清晨還跑去機場為鄭麗君副院長接機。但我們要付出多少代價？2,500億美元直接投資，和2,500億美元的政府信用保證；但民進黨政府說2,500億美元信用保證其實沒這麼多，其實是在玩文字遊戲，把百姓當3歲小孩騙。
賴士葆舉例，所謂信用保證，就是當你去貸款100萬元，房屋擔保品僅有50萬元，另外再找人保50萬元，而這位人保也是債務人，一旦我還不出錢來，人保就得擔下50元債務。換言之，政府就是2,500億美元的債務人，當企業去美國投資，政府保證若干投資金額，萬一該企業倒閉，政府就得買單。因此對美國而言，就是政府投資2,500億元美金。
賴士葆進一步表示，台灣GDP是日本的1/5，台灣對美投資金額居然相同，韓國的GDP是台灣兩倍，投資美國3,500億元美金。台灣用5,000億元美金，換到15%關稅。去年台灣對美輸出約2,000億元美金，減少5%關稅就是100億元美金，等於是少付100億元美金，付出投資5000億元美金的代價，晶片與半導體要移往美國。
根據天下雜誌統計，半導體上下關聯產業超過2,300家要同步外移，約有10萬名工程技術人員也要跟著外移，台灣人口將減少20萬人左右，消費群也會跟著消失；消費是支撐GDP成長重要的支柱。賴士葆說，這次台北關稅談判結果，美國商務部長盧特尼是為了讓川普開心，川普保護台灣，但從未聽過川普承諾「台灣有事，就是美國有事」，會出兵保護台灣。賴士葆希望川普在台灣搬過去幾乎整個半導體產業後，能夠說「台灣有事，就是美國有事」？
賴士葆表示，因應整個半導體產業搬到美國，個人主張企業在美國投資1塊錢，就要投資台灣1塊錢，企業投資美國2,500億元美金，就要投資台灣2,500億元美金。投資台灣標的，就是賴清德總統大力倡議的「信賴五大產業」，包括半導體、人工智慧(AI)、軍工、安控（安防與資安）及次世代通訊等產業，以確保台灣投資動能。
藍委徐欣瑩擔憂半導體產業將連根拔起，相關供應鏈是台灣目前最要的核心產業，民進黨政府口中所謂的外交成果，但看在新竹人眼中，是最要的高科技產業一步步往外搬離。如果先進製程和研發中心等相關供應鏈都移往美國，新竹還剩下什麼？只剩下高耗能、高汙染、低附加價值的空殼？科技人、工程師將被迫遠離家鄉，成為「科技移工」？
徐欣瑩認為，美國急於要將台灣半導體產業搬到美國，就是認定台灣處在兵兇戰危的不確定因素，民進黨政府不去降低戰爭風險，反將矽盾送出，這對台灣安全有加分效果嗎？徐欣瑩要求民進黨政府，投資必須透明化，行政院必須說清楚，15兆元投資到底有哪些產業？哪些技術？行政院必須提出根留台灣條款，對美投資多少，就必須在台灣保留等比例，甚至更高比例的先進製程與研發能量，不能讓台灣只剩下代工。
最後，徐欣瑩要求行政院必須啟動「產業安全與空洞化評估」，國發會必須提出完整「產業外移與就業衝擊影響評估報告」送交立法院審查。徐欣瑩強調，為了台灣和新竹的未來，絕不接受模糊與黑箱。
