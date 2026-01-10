藍營1/16協調台中市長人選 江啟臣喊話：團結很重要

立法院副院長江啟臣在鎮瀾宮前致詞，向大家拜年。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕民進黨下屆台中市長選舉由立委何欣純參選，國民黨台中市長提名進入白熱化，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆表態參選，黨中央16日將邀請兩人協調，江啟臣今日表示，國民黨有一定機制，有勞黨中央進行相關程序，黨內團結還是很重要。

農曆新年將至，立法院長韓國瑜今天(10)日上午與副院長江啟臣共同在台中大甲鎮瀾宮發放「馬上幸福」春聯，清晨就吸引約百人排隊等候。由於藍營下屆台中市長人選尚未定案，兩人合體受到關注。

江啟臣今早在鎮瀾宮參拜前受訪表示，台灣是民主國家，國民黨有一定程序機制，有勞黨中央進行相關程序，無論如何，黨內團結還是很重要。他致詞強調，台中市幸福城市，希望可以建設台中成為旗艦城市。

韓國瑜致詞表示，連續第3年到鎮瀾宮發放春聯，因為台中是江啟臣故鄉，決定第一站就到鎮瀾宮發春聯，台中有許多優秀立委，包括楊瓊瓔、顏寬恒、黃健豪、廖偉翔都是優秀人才。

另外，韓國瑜與江啟臣發完春聯後，隨即至清水出席玉京天公祖總廟龍鳳呈祥龍柱完成大典，國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔也會出席。

立法院長韓國瑜(中)與副院長江啟臣共同在台中大甲鎮瀾宮發放「馬上幸福」春聯。(記者廖耀東攝)

