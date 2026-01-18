藍營2人爭取參選台中市長 盧秀燕盼儘速協調成功

（中央社記者郝雪卿台中18日電）立法院副院長江啟臣與國民黨立委楊瓊瓔爭取參選台中市長，由於兩人首次協調未果，台中市長盧秀燕今天出席活動時表示，希望兩人「開了智慧、求了佛法」後，儘速協調成功。

佛光緣美術館台中館今天啟用暨首展開幕，適逢佛光山開山60週年、星雲大師百歲冥誕之際，館方特別以「傳燈六十 百年仰望—星雲大師一筆字書法紀念特展」作為首展，佛光山宗長心保和尚、盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔，及國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋都出席開幕式。

江啟臣與楊瓊瓔爭取代表國民黨參選年底的台中市長選舉，國民黨中央16日邀集兩人協調後未成，將進行第2次協調。今天是週日，兩人多次同台參加活動，下午還與盧秀燕3人同台，一起出席佛光緣美術館開幕儀式，3人在公開場合的互動也成為外界關注焦點。

對於黨中央第2次協調會召開時間，楊瓊瓔接受媒體聯訪指出，願尊重黨中央整體安排，隨時都可以配合出席，並沒有預設立場，「快當然重要，但更重要的是把制度與方式談清楚，這樣協調才有意義」。

她說，如果只求快而倉促定案，卻留下不公平或制度不清楚的疑慮，「後續的整合成本只會更高，反而更不利於選舉」。

江啟臣則表示，11月28日就要選舉，市長、議員及里長都要改選，基層都很焦慮，大家期待市長人選底定不要無所適從，不希望一直被對手陣營見縫插針，對於黨內和諧沒幫助，盧秀燕日前也公開希望黨中央在月底前定案。

盧秀燕被問到是否會出面協調時表示，今天來佛光山，大家求佛法，求智慧，「也希望兩名候選人開了智慧，求了佛法以後，儘速協調成功」。（編輯：黃名璽）1150118