藍營2人表態 綠營陷膠著

彰化縣員林市長游振雄在今年初因病辭世，現由賴致富代理市長，在下屆員林市長人選中，藍營兩名現任縣議員凃俊任、劉惠娟已決定放手一搏，表態爭取代表藍營參選員林市長，由於員林市被綠營視為艱困選區，綠營縣議員張欣倩、前縣議員陳秋容2人雖都被外界點名，但至今未表態，誰將入主員林市公所備受矚目。

游振雄在今年1月11日病逝，因其市長任期已過半，留下的任期不足2年，依法不須補選，由縣府指派曾任縣府民政處長、已退休的賴致富接任，游振雄生前有意栽培兒子游筑凱接班，游筑凱現為縣府祕書、將參選下屆縣議員。

由於藍綠兩黨角逐下屆縣長之戰已提早開打，綠營立委黃秀芳、陳素月都表態要爭取參選縣長，誰獲提名可能牽動員林市長選情，張欣倩為現任彰化縣議員，她擔任過立委陳素月國會助理，若陳素月獲提名，地方上認為，在「母雞」明確狀況下，張欣倩有可能出馬參選員林市長，且張為員林唯一綠營縣議員，綠營人士對張被點名認為並不意外。

陳秋容曾任一屆縣議員，她曾兩度決戰已故員林市長游振雄雖都敗北，但差距並不大，第一次僅差157票，第二次在游振雄現任優勢下，拉大到1119票，她原為立委陳素月子弟兵，但目前則為立委黃秀芳輔選員林區，陳雖至今未表態，但一旦黃參選縣長，地方上認為陳再戰員林市長可能性相當高，陳是否三披戰袍受關注。

相對綠營人選的遲未表態，凃俊任及劉惠娟則早早宣布投入選戰，兩人勤跑基層，也在選區高掛大型宣傳看板，凃俊任曾任員林鎮民代表、後轉戰縣議員成功，現任第二任縣議員，地方實力堅強；劉惠娟曾任3屆員林鎮代表、3屆縣議員，同樣不容小覷，兩人實力相當，最終由誰代表藍營出馬，地方都拭目以待。另藍營縣議員曹嘉豪也被點名，他則表示，目前尚未考慮。