藍營2026佈局曝光！「6+2縣市」這時間拍板

▲國民黨副主席、秘書長李乾龍。（圖／記者林調遜攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨昨天中常會通過2026縣市長提名辦法，未來將成立中央提名審核委員會、藍白工作協商小組討論黨內提名，以及藍白競合提名機制與策略。國民黨立院黨團今（27）日宴請藍委，國民黨副主席李乾龍也與會，據轉述，會中大聊2026縣市長提名，最快12月中旬會通過6+2縣市提名，包含連任縣市：基隆、台北、桃園、苗栗、連江、南投，另加上高雄、屏東兩個艱困選區。

國民黨立委們今日在喜來登飯店B1辰園餐敘，李乾龍也出席，時長約2小時；根據《TVBS》報導指出，有出席藍委轉述，今天餐敘上，李乾龍大聊2026縣市長提名，除了向立委說明26日中常會上通過的2026縣市長提名辦法，拜託黨團支持外，還談到提名時間。

李乾龍在會中表示，12月中旬會提名，爭取連任的6縣市長，包括基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘和苗栗縣長鍾東錦；而艱困選區高雄市長派出柯志恩征戰、屏東縣長則是蘇清泉。

