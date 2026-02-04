藍營2026初選卡關不妙？郭正亮列「最緊急縣市」久了恐破局：她曾去見鄭麗文

2026年九合一大選將在11月28日登場，如今春節倒數不到兩周，民進黨今（4）日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，此外先前也已陸續通過13位縣市長提名；相較之下，國民黨部分縣市如彰化、新竹等縣市發生提名風波；另台中市長盧秀燕的接棒人選至今也是懸而未決，地方傳出對國民黨中央未展現決斷魄力的質疑聲浪。對此，前立委郭正亮今在《綠也掀桌》節目中點出，藍營部分縣市雖看似有爭端，但其實大勢底定，真正緊急的只有新竹縣。

國民黨新竹縣長選舉有立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢力爭提名，內部競爭激烈，爆出藍軍分裂危機。徐欣瑩日前在支持度領先的情況下，不滿黨內初選還要納入黨員民調，質疑黨中央護航特定人選，她一席「若執意如此，最終決定權將交由縣民決定」，的言論，引發是否可能脫黨參選的討論。對此，前立委林為洲今更在臉書形容，新竹縣是全台唯一特例、是一場醜陋不堪霸凌式的初選，他提到，陳見賢參選後以黨部主委身分動員造勢，甚至攻擊黨內同志，球員兼裁判競選2個月後才辭職，然而代理主委也是他的人，請辭毫無意義。他更批評，初選過程資訊封閉、遊戲規則量身打造，僅中央和陳見賢完全掌控遊戲規則和所有時程。

郭正亮今指出，國民黨內初選不可能在春節前就確定，17日就過年了，怎麼來得及；反觀民進黨只有南部有初選，因為知道大家要募款，而當初台南、高雄的選民確實很焦慮。他指出，國民黨中央看似沒有特別急著處理初選，而部分縣市雖看起來有爭端，但其實大勢已定，例如台中市，雖然楊瓊瓔和江啟臣在進行初選；另外國民黨立委吳宗憲在宜蘭也不擔心，因為有意參選者都同意採用全民調，真正的急的只有新竹縣，且久了會恐會破局。

黨中央沒積極處理竹縣提名？郭正亮爆： 徐欣瑩曾見鄭麗文 ​

郭正亮透露，不能說是國民黨中央懶惰，硬要說只能說黨中央對新竹縣沒有「大魄力」，其實徐欣瑩曾去拜會鄭麗文，鄭麗文當面就說白了，竹縣地方派系很強，要徐欣瑩好好處理，若真的鬧翻了，可能真的不會過。他進一步說，黨中央兩派的聲音都有，甚至有人在穿梭，稱地方出身的都支持陳見賢，但另一種聲音如國會系統相支持挺徐欣瑩，他個人也認為徐勝算相對較高，因為還要考量到竹科的選民結構是中間偏藍，且相對有主見。

​對於藍營竹縣選情，郭正亮呼籲，兩邊都應要認清現實，如陳見賢出線了，要怎麼爭取中間選票？反之，徐欣瑩出線了，要怎麼爭取地方派系選票？至於外界質疑黨中央放著不處理，郭正亮提及陳見賢最初並未請辭黨部主委的爭議，強調至少要先創造公平的環境，願賭服輸，大家再開始比賽；他舉例，如彰化謝家風波，立委謝依鳳最大的危機來自於家裡，相對容易處理，反觀新竹縣則是真的對決，兩邊各有堅持。

