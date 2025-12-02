藍營2026台中市長冒2強相爭變數！ 港媒曝盧秀燕關鍵角色

國民黨台中市長候選人以江啟臣的呼聲最高，但藍委楊瓊瓔（右二）表態參選，港媒分析這讓盧秀燕（左二）陷入兩難。（圖／温予菱攝）

2026選舉在即，國民黨的台中市長候選人尚未確定人選，立法院副院長江啟臣早有意參選，但在地實力雄厚的藍委楊瓊瓔在11月28日也正式表態參選；國民黨主席鄭麗文回應指，黨內剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照此方式提名。而藍營在台中是否會出現整合變數？引發外界關注。

2026年台中市長選舉，民進黨已確定由立委何欣純角逐，國民黨方面尚未定奪，但楊瓊瓔在11月28日晚間正式宣佈參選，先前被視為篤定參選且民調聲勢不弱的江啟臣還沒正式宣布，引發外界關注，藍營整合步調落後綠營。

對此，國民黨台中黨部主委蘇柏興日前表示，希望明年1月與2人完成協調，決定正式人選，如果沒有結果，再進對於媒體問及國民黨下屆台中市長選舉候選人提名進度、江啟臣和楊瓊瓔有可能黨內初選嗎？強調國民黨很團結，只要國民黨提名誰，就會全力支持。

鄭麗文日前參加活動時被問到此事，則回應說，國民黨中常會剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切依照辦法提名，第一原則現任者優先提名，而沒有現任提名的則看各縣市狀況，如果有2位以上，有高度意願參選，就會啟動相關程序，先透過協調，如果沒有協調結果，就是過初選，另外還有關於藍白合部分也是一樣。

港媒《中評社》指出，江啟臣、楊瓊瓔同屬台中紅派，2人的選區都在台中原縣區山線地帶，以輩分論，楊瓊瓔從政資歷較江啟臣深。以經歷來看，江和楊各有優勢，2人不分軒輊，也使得協調相當有難度。

報導也分析，政壇關注盧秀燕最終使否出手協調？由於盧秀燕2018年爭取角逐台中市長，當年碰上江啟臣表態，最後2人循黨內初選民調機制，差距僅0.616%，雖然結果在誤差範圍內，但江啟臣成就盧秀燕。如今面對江啟臣、楊瓊瓔相爭，對盧而言，一個是曾相讓，一個是從政路上的同輩夥伴。

該報導分析認為，對盧秀燕來說，明年的台中市長選舉非常重要，攸關能否更上層樓。因此，江啟臣、楊瓊瓔誰較有贏面，需要綜合評估；若是採內部內部協調，也考驗盧秀燕的手腕。

