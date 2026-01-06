藍營2026埋雷？她示警：鄭麗文得罪一堆地方

▲媒體人邱明玉直指，國民黨主席鄭麗文（左二）上任後得罪了不少地方人士。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 2026九合一大選正步步進逼，但藍白是否真能順利整合，已成為政壇關注焦點，同時也開始檢視國民黨內部的權力運作與地方反彈聲浪。對此，媒體人邱明玉直言，國民黨主席鄭麗文上任後「得罪了不少地方」，多項決策未充分尊重基層，恐對藍營2026選情埋下隱憂，她甚至警告，如果連嘉義市都讓步給民眾黨，恐再也拿不回來。

邱明玉4日在政論節目《驚爆新聞線》中指出，從元旦活動就能看出黨主席的實際地位，當天鄭麗文僅在國民黨中央黨部前自行主持升旗典禮，到場立委寥寥可數，僅有5人出席，其中還有3位是不分區立委，連台北市長蔣萬安都未現身，從出席狀況即可看出，鄭究竟是強勢還是弱勢主席。

邱明玉進一步提到，鄭麗文上任後已多次引發地方不滿，日前她才在廣播節目中脫口表示，應徵召台北市副市長李四川參選新北市長；結果黨中央隨即出面滅火，解釋是鄭麗文「話講太快」，等同公開打臉黨主席，也凸顯決策溝通混亂。

在地方布局上，邱明玉認為問題更加嚴重，新竹市已有黨內人士何志勇表態參選，但黨中央卻迅速表態要禮讓給現任市長高虹安，讓她續拚連任；邱明玉續指，類似情況也出現在嘉義市，據她了解，黨中央傾向禮讓給民眾黨立委張啓楷，但地方早已有國民黨人選表態，相關決策卻未見尊重地方意見，難免引發反彈。

邱明玉強調，嘉義市若真的讓給民眾黨，恐怕會重演新竹市的局面，一旦白營成功插旗，「國民黨就再也拿不回來了」。她甚至諷刺表示，照這樣的邏輯，「國民黨最好連宜蘭縣都讓給民眾黨插旗」，點出藍營基層對於不斷禮讓的不安與質疑。

不過，對於藍白合的實務操作，國民黨桃園市議員黃敬平則認為，藍白合作應回歸「實力原則」，在嘉義市、新竹市，國民黨內部確實沒有比高虹安、張啓楷更具勝算的人選，地方選舉本就需要彈性處理；而宜蘭縣目前藍白仍在協調中，原則很簡單「你強就提名你們」，只要依照實力分配、互相尊重，藍白合作才有可能順利推進。

