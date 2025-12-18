即時中心／潘柏廷報導

最新消息，國民黨立委徐欣瑩今（18）日正式宣布將投入2026年新竹縣長選舉，並公布競選宣傳圖，她在臉書宣稱，自己將爭取國民黨的縣長初選提名，也願遵守黨中央選舉規則，在公平公正公開的機制下，全力爭取黨內初選勝利，更喊「守住新竹縣，讓新竹縣再贏，我責無旁貸」。

國民黨目前表態角逐新竹縣長的人，包含立委林思銘、副縣長陳見賢等人，今日加上徐欣瑩表態，藍營也正式形成3人競逐的狀態；民進黨的潛在候選人則是竹北市長鄭朝方。

廣告 廣告

根據先前民調指出，鄭朝方與這3人對決皆會贏，徐欣瑩與鄭朝方的支持度差距僅 2.9 個百分點，而林思銘、陳見賢的差距皆超過1成；若是國民黨內互比，調查結果顯示，徐欣瑩以30.2％的支持度排名第一、林思銘以 16.3％排名第二、陳見賢以12.9％排名三。





原文出處：快新聞／藍營2026新竹縣長之爭！徐欣瑩正式表態參選 爭取黨內初選提名

更多民視新聞報導

李來希歡慶太早？立院三讀「停砍公教年金」 政院不副署「3原則」曝

上週才閃辭台南消防局長！李明峯昨晚驚傳受傷送醫

被酸不面對直播主踢館 沈伯洋回擊：立院才是真正該辯論的地方

