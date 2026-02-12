藍營2026縣市長提名牛步基層焦慮 張雅屏：時間緊迫但也沒停下腳步
對於2026年地方大選，國民黨提名作業進度緩慢，引發基層焦慮。對此，國民黨考紀會主委張雅屏回顧2018年以及2022年選戰的提名時程指出，在極限壓縮下，這確實是艱難的挑戰，對現在的國民黨中央而言，時間非常緊迫，但也沒有停下腳步。
對於外界批評國民黨的2026年縣市長提名作業，張雅屏今天表示，客觀看一下2018年以及2022年的兩黨提名時程可知，到底這次國民黨的提名作業有什麼問題。2018年也有許多縣市長是換屆，但不要忘記，2018年前一年，2017年國民黨的主席改選是由時任主席洪秀柱負責，於5月20日即完成改選，依黨章8月20日全代會新任吳敦義主席就任，因此早於當時的全代會就提前確認布局原則，當年的第一波彰化王惠美縣長還是經過初選於12月20日提名，在就職4個月後提名。
張雅屏指出，2022年的縣市長提名作業，相對於2018年與2026年，不少縣市是連任。前一年2021年主席改選因疫情於9月25日投票，朱立倫主席10月5日就職。第一波提名於就職5個多月後的2022年3月23日提名。2026年的縣市長提名作業，前一年2025年時任國民黨朱立倫主席負責，則是10月18日才完成黨主席改選，新任黨主席鄭麗文趕在11月1日就任。12月24日第一波中常會台南市徵召立委謝龍介、高雄市徵召立委柯志恩、屏東縣徵召立委蘇清泉、台東縣徵召縣議長吳秀華參選，在就職未滿2個月內即提名。
「看的出來問題所在了嗎？」張雅屏坦言，極限壓縮下，這確實是艱難的挑戰。對國民黨中央而言，時間非常緊迫，但也沒有停下腳步。2026提名作業沒有停，攸關人民的兩岸和平止戰工作，更不能停。
