藍營2028禿子、燕子相爭？游盈隆曝韓國瑜參戰可能性：鄭麗文打破獨尊局面

國民黨新主席鄭麗文上任後將面對2026、2028大選關卡，外界和國民黨內不少人都認為台中市長盧秀燕會是2028最強棒，不過鄭麗文日前則脫口「有能力參選的恐怕不只一位」，更點名立法院長韓國瑜聲量也很高，引發外界議論。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在節目《中午來開匯》分析，不能排除韓國瑜出戰2028的可能性，畢竟鄭麗文打破了定於一尊的局面。

鄭麗文日前受訪時表示，國民黨2028會尊重制度，且黨內未來有能力、有能量問鼎總統的政治明星有可能不止一位，呼聲高的不只盧秀燕，還有立法院長韓國瑜與台北市長蔣萬安，自己擔任黨主席會讓制度公平公開，產生最強、也是大家心目中最適合的人選。

廣告 廣告

​「鄭麗文的出線，盧秀燕應該很shock。」游盈隆表示，民主的政黨不要搞共主，這是封建想法，雖然鄭麗文那句話很刺耳，但是如果盧秀燕認為國民黨總統候選人非她莫屬，就應展現實力出線。

游盈隆認為，國民黨2028未來總統的候選人，蔣萬安和鄭麗文想要參選的機率不高，但是不排除韓國瑜的可能性，鄭麗文的話怎麼看都很難反駁，也打破了藍營定於一尊的局面。​

更多風傳媒報導

