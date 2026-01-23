藍營2028總統熱門人選！60%台中市民肯定盧秀燕 1警訊曝光

2026九合一大選將在年底舉行，台中市長盧秀燕兩屆任期將滿，她也被視為國民黨2028總統大選熱門人選。今（23）日有一份最新民調出爐，盧秀燕第2任市長施政3年表現，有60%台中市民表達滿意，不過值得注意的是，不滿意比例也有提高。

台中市長盧秀燕。（資料照／中天新聞）

根據《TVBS民調中心》公布的最新民調顯示，對於台中市長盧秀燕連任至今3年來的施政表現，有60%台中市民表示滿意， 24%非常滿意，36%還算滿意），較就任兩年時的66%下滑6個百分點。

至於不滿意的部分，比例增加14個百分點至25%，14%不太滿意，11%很不滿意），是歷次調查最高，15%沒有表示意見。整體而言，盧秀燕滿意度維持在6成，但不滿意比例提高，與首任上任百日時的24%相當，值得注意。

盧秀燕被視為是國民黨2028總統人選。（資料照／中天新聞網）

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月19日至1月22日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,242位20歲以上台中市民，其中拒訪為205位，拒訪率為16.5%，最後成功訪問有效樣本1,037位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別年層地區教育程度地變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

