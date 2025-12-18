藍營3搶1 徐欣瑩宣布參選2026新竹縣長：爭取勝利責無旁貸

徐欣瑩宣布參選2026新竹縣長選舉。資料照 李政龍攝



2026新竹縣長之爭，國民黨掀起內戰，新竹縣副縣長陳見賢、國民黨立委林思銘均表態參選。另名國民黨立委徐欣瑩今（18）日正式宣布，將投入2026年新竹縣長選舉，全力爭取國民黨初選勝利，責無旁貸。

徐欣瑩今在臉書發文，從兩屆議員到兩屆立委、到三年前擔任楊文科縣長的競選副主任委員，她從幼時在家門巷口跑來跑去，到今天在新竹縣的一市三鎮九鄉跑來跑去。「這裡就是我的家鄉，對自己的家鄉，所有努力都令我感覺開心與踏實。」

廣告 廣告

她表示，「這是改革的世代，也是AI科技的時代」，自認參與地方縣政二十多個寒暑，深受民眾的支持與鼓勵，對於未來新竹縣的建設與發展深具信心，也決定義無反顧站出來回應民眾的期許與期待。

徐欣瑩說，正式宣布參選新竹縣長，爭取中國國民黨的縣長初選提名，也願遵守黨中央選舉規則，在公平公正公開的機制下，全力爭取黨內初選勝利。「守住新竹縣，讓新竹縣再贏，我責無旁貸。」

綠營部分，外界點名民進黨竹縣主委、竹北市長鄭朝方可能投入選戰。鄭日前回應相關議題，強調目前市政優先，「把建設一個個做好，才會往下一個目標前進。」

更多太報報導

藍營新竹縣長提名徐欣瑩民調最高？ 陳見賢陣營：徐沒國民黨提名就敗選

新竹縣長民調「鄭朝方領先藍營3選將」 小笠原欣幸曝勝選關鍵

接棒楊文科竹縣長藍三強爭霸 林思銘：支持黨內初選採全民調