藍營5縣市恐翻轉？郭正亮示警這些人真的強

▲綠委王美惠被提名參選嘉義市長。（圖／記者吳翊緁攝，2025.10.22）

[NOWnews今日新聞] 資深媒體人黃暐瀚日前指出，5個藍營執政的縣市：宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的地區，競選策略「不只守，還想攻」。對此，前立委郭正亮昨（11）日也示警，國民黨不要只看到六都，宜蘭縣等這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，所以要特別注意。

郭正亮昨上《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意，前立委蔡正元也是這樣的看法。不過，宜蘭縣部分，議長張勝德看來勢在必得，若藍白要合，張勝德會願意跟民眾黨參選人陳琬惠做整合嗎？

廣告 廣告

郭正亮提到，台東縣主要是因為民進黨是推立委陳瑩參選，陳瑩的家族也有一點國民黨的底，所以她滿強的；至於嘉義市，國民黨還找不到候選人；新竹縣，就看竹北市長鄭朝方要不要選，如果要選，連國民黨都同意，鄭朝方是滿強的候選人。還有彰化縣，因為現任縣長王惠美已經不能選了，基本上，爭取民進黨彰化縣長提名的綠委黃秀芳，也真的滿強的。

郭正亮指出，這大概要國民黨主席鄭麗文多花點腦筋，就是不要只看到六都，因為台東縣等5個縣市，民進黨真的有機會，而這裡面人口大縣是彰化縣，所以要特別注意。

郭正亮也認為，台南跟高雄則還是在總統賴清德的一念之間，綠委賴瑞隆比較難以預測，因為他的民調本來是領先，他兒子這個事件到底會衝擊多大？同時，也有人爆料說小港也抓到一個3年的垃圾堆，不知道會擴散多大？而綠委邱議瑩大概得到陳其邁、扁系，還有蘇貞昌系統同時支持，這非常罕見，來勢洶洶。目前看來，邱議瑩在往上、賴瑞隆在往下，很難看出誰會贏。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

禁小紅書惹民怨？劉寶傑批「很蠢」掀共鳴！他：肅殺氣氛像大罷免

嘉義市藍白合？張啟楷有望出線！遭嗆「這人」沒贏他2萬票都算輸

媒體人預言5縣市有望「有藍轉綠」 徐國勇反應曝光！