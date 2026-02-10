藍爆6千項美國產品零關稅 白轟：綠仍以大內宣掩蓋黑箱

民眾黨發言人張彤表示，民進黨至今仍以大內宣掩蓋黑箱，只能透過片面資訊東拼西湊對美關稅生效後的衝擊項目。（中時資料照）

台美對等貿易協定（ART）可望在本週簽署，行政院副院長鄭麗君今（10日）將搭機前往華府，與美國貿易代表署磋商；但因經濟部找車廠開會，讓外界擔憂美製車關稅可能調降到0關稅，且還有藍委爆料，對美零關稅包含汽車、水果、液態乳等產品共計高達6000項。對此，民眾黨發言人張彤表示，民進黨至今仍以大內宣掩蓋黑箱，只能透過片面資訊東拼西湊對美關稅生效後的衝擊項目。

張彤批評，直到目前民進黨政府仍遂行以大內宣掩蓋黑箱，讓全民僅能透過政府對外釋放的片面資訊，東拼西湊對美關稅生效後的衝擊項目，表達高度遺憾。

張彤指出，賴政府持續以惟恐天下不亂且恫嚇式稱「盼朝野各黨能本於國家利益，秉持專業、依法審查，全力支持協議通過」，但直到此刻，國會根本沒收到任何關稅談判協議的具體協議內容，若立法監督權限一再淪為行政機關的橡皮圖章，台灣的民主法治儼然形同虛設；一份毫無所悉的協議何來審查與支持？抑或民進黨政府又要慣性祭出抹紅攻勢，質疑監督就是親共，唯有附和執政黨才是愛台灣？

張彤重申，台美關稅簽訂後，台灣的考驗才要開始，絕非憑藉自我吹噓的大內宣即可以一擋百。投資2500億美元，肩負把關之責的經濟部投審會準備好了嗎？另外信保基金額高達2500億美元，因應國內產業融資衝擊方案在哪裡？已飽受衝擊的水五金等產業，政府又會如何輔導？而後續美國進口到台灣的汽車、部分農產品是否會零關稅？種種人民的提問，大家只想知道簽訂關稅後，具體會對台灣產業、農業帶來什麼衝擊，但目前仍被執政黨蓋在黑幕裡。

張彤強調，民眾黨一向支持台美合作，但是真正的「台美價值同盟」應建立在互惠對等的基礎上，不論是軍購或關稅，台灣的立法院都責無旁貸要為人民執行把關監督之責；因此待關稅協議送進國會後，民眾黨必將以民為本、嚴審嚴查，將保障台灣經濟安全與產業穩定列為唯一優先考量。

