藍爭中市長提名 姐弟互動如常

國民黨2026台中市長人選未定，立委楊瓊瓔（左）27日前往西區第五市場掃街拜票，沿途發送與立法院長韓國瑜聯名春聯。（林弘笙攝）

國民黨2026台中市長人選形成立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣之間的「姐弟之爭」，黨中央2月6日將舉行第二次協調，楊、江兩人1月27日出席台中市中等學校運動會開幕典禮，全程並肩互動、輕鬆交談。雙方陣營幕僚強調，兩人始終維持如姐弟般情誼，互動正常。

楊瓊瓔與江啟臣昨天出席台中市中等學校運動會開幕典禮，2人一前一後抵達會場後並肩而坐，在儀式開始前輕鬆交談，互動約數分鐘，隨後各自致詞並同框近半小時，直到聖火傳遞與升會旗儀式結束，江啟臣與楊瓊瓔握手致意後先行離席。雙方幕僚指出，楊、江2人過去在立法院互動密切，向來情同姐弟，未來也會秉持風度，在良性競爭中爭取市民支持。

被問及黨中央是否已敲定第二次協調時間，江啟臣表示，目前尚未收到通知，若有相關訊息會再向外界說明，並尊重黨中央安排。楊瓊瓔則說，她不預設任何期程與立場，將一貫遵循黨中央提名機制，在公平、團結的制度下選出最強人選，才能讓基層安心、凝聚共識。

楊瓊瓔隨後轉往西區第五市場掃街拜票，沿途發送與立法院長韓國瑜聯名的春聯，與攤商、民眾熱情互動；有攤商見她聲音沙啞，特地送上熱黑糖薑茶，祝福她「中獎、順利當選」。掃街接近尾聲時，也有支持者到場替她加油，高喊「楊瓊瓔是最棒的，高票當選。」

對於國民黨提名進度落後、基層意見分歧，楊瓊瓔表示，她也希望能盡快「定於一尊」，不論採取何種方式產生人選，只要在制度內、公開透明、能凝聚共識、贏得選民信任才是最重要的。她強調，最關心的是「台中市的整體勝選」與「台中市的未來」，將持續勤走基層，不會因外界雜音而動搖。