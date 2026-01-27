藍版軍購草案「能買的武器都有」

立法院程序委員會昨天針對國防特別條例草案是否排入議程進行表決，民進黨立委與在野立委分別拿著標語表達訴求。記者潘俊宏／攝影

行政院提出一點二五兆元軍購特別條例草案，民眾黨立法院黨團自提版本，預算上限為四千億元，外界好奇國民黨團版本何時出爐。據了解，國民黨團及智庫正在研擬藍版軍購特別條例草案，「能買的武器項目都會有」，考量到美方未來可能對台會有下一步「軍購案發價書」，金額將在四千億元以上、九千億元以下，將分年編列辦理。

民眾黨團前天提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，國民黨發言人牛煦庭昨說，國民黨內也有在研擬自己的政黨版本，原則上基本邏輯與民眾黨團類似，但額度與時間上應該會有落差。

國民黨團前天並未多透露是否會提出黨團版軍購特別條例草案。國民黨立委徐巧芯昨表示，原則上「國民黨不會沒有自己的備案」，黨團正在針對總體金額、階段性編列方式等做各種萬全的準備，會跟民眾黨團一樣強化立法院監督機制，由於立法院本會期即將結束，就算要審查，也會是下會期。

據了解，國民黨團版軍購特別條例草案已由國民黨智庫研擬出數個版本，條例用詞不會像民眾黨團版一樣，確切寫出M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統等採購項目，而是列出遠程彈道飛彈、無人機載具、新式戰機等籌獲武器大範圍，確保我擁有嚇阻型武器，以避免台海戰爭發生。

知情人士舉例，例如軍方對美採購遠程彈道飛彈、多管火箭炮等有助於我方增加嚇阻力，但至於買什麼品牌的飛彈，將不會寫入法條裡；或是會列出採購F-16新式戰機，但若軍方能買到更進階的F-35戰機，在野黨自然也不會反對。

民眾黨團版本列出M109A7自走砲等五項採購案，均為美國國防安全合作局所公布對台軍售項目。據知情人士指出，藍營考量美方還會有第二、三階段「軍購案發價書」，因此草案給予軍方彈性，因此會比白營版的四千億元高。

軍方憂白營版本不可行

針對民眾黨團提出軍購特別條例草案，國防部昨清晨在春節戰備操演記者團出發前，由政務辦公室主任孫立方、戰規司長黃文啓、主計局長謝其賢舉行記者會，質疑民眾黨團版本將造成特別軍購窒礙難行。不過，孫立方強調，國防部不是要和任何不同的政黨打擂台。

黃文啓指出，國防部規畫七大軍購項目，若缺少任何一項，都會影響聯合作戰計畫執行。其次，國防部已經規畫汰除老舊武器，若無法如期獲得新裝備到位，衝擊會是整體面。此外，民眾黨版本的五項軍購案中並沒有列國內配合款，例如海馬士多管火箭所需的戰堡、車堡、庫儲和後勤保修設施，都沒有包含其中；其次還有相應的彈藥，若照現在的版本去做，真的會窒礙難行。

黃文啓強調，國防部提出的版本是依據敵情威脅和聯合作戰計畫來規畫，如果立法院強行通過民眾黨團的版本，可能讓國防部完全無法執行，甚至可能衍生相當多後遺症。

對於國防部認為民眾黨團版本四千億元軍購額度太低，白營人士透露，未來待美方陸續公布軍售項目，如果合理或許可以再增加，「如果美國有另外公布，再根據審議狀況調整」。民眾黨團總召黃國昌則強調，民眾黨比較在意兩件事情，包括：對美軍購何時能夠到貨？跟既有採購項目的關係為何？希望確實幫民眾把關。

