藍牙喇叭突「自燃冒煙」不只１例！ 男嚇：沒使用、沒充電

藍牙喇叭突自燃冒煙，男嚇壞「當下沒使用、沒充電」。（圖／民眾提供）

驚險！民眾床頭藍牙喇叭突然自燃冒煙，導致吸入嗆傷！專家提醒使用鋰電池產品須特別注意保存環境，避免潮濕高溫。戴先生表示，事發當晚他在睡覺時被噴氣聲驚醒，發現購入約5年的藍牙喇叭在關機未充電狀態下竟冒煙，瞬間將他嚇醒，所幸及時處理。然而，其他消費者也曾反映同款產品有類似情形。該品牌回應正釐清狀況，並依流程處理。專家建議若電子產品冒煙起火，應立即拔掉電源，將設備移到空曠處或大量水中阻氧滅火。

一名民眾近日經歷了驚險的意外，他放在床頭櫃上已購入約5年的藍牙喇叭，在未充電、未使用的情況下突然自燃冒煙，不僅將牆面燒黑，更導致他吸入煙霧而受到嗆傷。更令人擔憂的是，已有其他消費者反映同款藍牙喇叭也曾發生類似自燃情況。對此，該品牌表示正在釐清案件狀況，並會依流程處理。專家提醒，使用鋰電池產品需特別注意保存環境，避免潮濕高溫，並留意電池異常狀況。

戴先生表示，事發當晚他在睡覺時被一陣噴大量氣體的聲音驚醒。這個購入約5年的藍牙喇叭於12月26日晚上九點多充飽電後並未使用，直到將近凌晨2點他才短暫使用約30分鐘後關機睡覺。然而，到了凌晨四點多，處於關機狀態且未充電的藍牙喇叭突然冒煙，瞬間將他嚇醒。戴先生立即將喇叭放在地板上，最後再拿到浴室處理。

藍牙喇叭半夜自燃起火，牆面被燒到焦黑。（圖／民眾提供）

戴先生回憶道，當時藍牙喇叭電池那一面正對著牆壁，如果面對的是他的方向，後果可能更加嚴重，想起來就覺得害怕。事件發生後六、七個小時，整個房間仍殘留異味。他表示自己後來開始咳嗽，經醫生診斷確認有吸入性嗆傷。對於此事件，該藍牙喇叭品牌回應正在釐清案件狀況，並會依照流程處理。值得注意的是，還有其他消費者反映購買同一款藍牙喇叭也曾在未使用的情況下突然冒煙，但當時並未通報，只是將設備泡水等待電池溫度完全降下來。

針對類似事件，專家建議若發現電子產品冒煙起火，應先叫醒家人，立即斷電拔掉充電器；若火勢較小，可先將設備移到空曠處，用濕布蓋住阻氧，或移至大量水中處理。3C達人廖阿輝強調，使用鋰電池產品時應避免放在過於潮濕或高溫的環境中，特別是不要放在曝曬的車內。他還提醒大家日常使用時要注意充電器品質。此外，專家提醒，若發現電池有膨脹、重摔過，或充電時出現明顯高溫或異味，就要特別小心，盡量不要再使用並盡快更換，千萬不要因為省小錢而在家中埋下安全隱憂。

