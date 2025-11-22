「藍牙耳機」不怕掉水溝！ 北市換裝「新溝蓋」

根據台北市的統計，民眾最常掉進水溝的三項物品依序為藍牙耳機、鑰匙和手機。這些意外經常造成民眾困擾，甚至需要撥打1999請求清潔隊員協助打開溝蓋尋找掉落物品。新推出的第三代溝蓋透過縮小開口設計，讓這些常見物品難以掉入水溝中，實測顯示即使將耳機、手機和鑰匙放在溝蓋上，也不會掉落下去，藍牙耳機甚至會卡在洞口無法通過。

（圖／TVBS）

新型溝蓋的設計主要考量了特殊族群的需求。對於使用嬰兒車和輪椅的民眾，以及穿著高跟鞋的女性來說，舊式溝蓋容易造成輪子或鞋跟卡住的尷尬情形。一位民眾表示，新型溝蓋的小孔設計確實減少了卡住的可能性，特別是在下雨天帶小孩外出時更為安全。另一位民眾也認為新溝蓋在安全性方面有所提升，尤其對於非運動區域的行人更為友善。

廣告 廣告

然而，新式溝蓋也存在一定的缺點。由於開口變小，通水斷面從原本的72%降低至52%，使排水效率相對較差。對此，北市新工處共管科科長竺宣同解釋，新型溝蓋主要會安裝在行人動線的地方，而非全市範圍內更換。他強調，這種細木格柵溝蓋在整體溝蓋數量中佔比很小，因此對整體排水系統的影響有限。

這項改善不僅提升了城市基礎設施的友善度，也減輕了清潔隊員協助民眾尋找掉落物品的負擔，為台北市的街道安全和便利性帶來了正面影響。

更多 TVBS 報導

《全民安全指引》遭批花錢印廢物 被酸：斷訊還掃QR Code

日本福島食品全解禁 李彥秀：蔡英文不敢做的賴清德全做了

吳子嘉爆有意回鍋選桃園市長 鄭文燦打臉：我心如止水

月世界主謀里長被指與市長交好 陳其邁開告陳菁徽

