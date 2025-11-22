「藍牙耳機」不怕掉水溝！ 北市換裝「新溝蓋」
根據台北市的統計，民眾最常掉進水溝的三項物品依序為藍牙耳機、鑰匙和手機。這些意外經常造成民眾困擾，甚至需要撥打1999請求清潔隊員協助打開溝蓋尋找掉落物品。新推出的第三代溝蓋透過縮小開口設計，讓這些常見物品難以掉入水溝中，實測顯示即使將耳機、手機和鑰匙放在溝蓋上，也不會掉落下去，藍牙耳機甚至會卡在洞口無法通過。
新型溝蓋的設計主要考量了特殊族群的需求。對於使用嬰兒車和輪椅的民眾，以及穿著高跟鞋的女性來說，舊式溝蓋容易造成輪子或鞋跟卡住的尷尬情形。一位民眾表示，新型溝蓋的小孔設計確實減少了卡住的可能性，特別是在下雨天帶小孩外出時更為安全。另一位民眾也認為新溝蓋在安全性方面有所提升，尤其對於非運動區域的行人更為友善。
然而，新式溝蓋也存在一定的缺點。由於開口變小，通水斷面從原本的72%降低至52%，使排水效率相對較差。對此，北市新工處共管科科長竺宣同解釋，新型溝蓋主要會安裝在行人動線的地方，而非全市範圍內更換。他強調，這種細木格柵溝蓋在整體溝蓋數量中佔比很小，因此對整體排水系統的影響有限。
這項改善不僅提升了城市基礎設施的友善度，也減輕了清潔隊員協助民眾尋找掉落物品的負擔，為台北市的街道安全和便利性帶來了正面影響。
更多 TVBS 報導
《全民安全指引》遭批花錢印廢物 被酸：斷訊還掃QR Code
日本福島食品全解禁 李彥秀：蔡英文不敢做的賴清德全做了
吳子嘉爆有意回鍋選桃園市長 鄭文燦打臉：我心如止水
月世界主謀里長被指與市長交好 陳其邁開告陳菁徽
其他人也在看
TWICE來台開唱 子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了
（中央社記者王心妤台北22日電）韓國女團TWICE今晚起連續2天在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦THIS IS FOR演唱會，台灣成員子瑜以中文跟台語說：「終於帶著成員們一起來高雄了。」粉絲回以熱烈尖叫。中央社 ・ 14 小時前
還有颱風？專家示警「天琴」最快下週生成 對台影響曝光
還有颱風？氣象專家賈新興指出，菲律賓東方外海有熱帶系統發展機會，且有可能登陸呂宋島，隨後進入南海成颱，屆時它就會是今年第27號颱風「天琴」。根據氣象專家賈新興表示，23日至25日時菲律賓東方外海有熱帶台視新聞網 ・ 1 天前
嚴重排擠一般停車位！共享機車亂象多 六都投放數已逐年減少
台北市自民國105年推動共享機車，透過「一車多人使用」概念，減少私有運具，為六都最早引進的城市，同屬生活圈的新北市，5年後才進駐共享機車，但因腹地廣大，投放數已超車台北市。目前雙北高達2.5萬輛，是其他四都的3.3倍。但共享機車普及，在都會區卻嚴重排擠一般機車停車...CTWANT ・ 7 小時前
台北買房夢越來越遠？ 他曝房價和20年前「差距驚人」 網嘆：只能被洗出去
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導隨著台灣房價節節攀升，年輕世代買房壓力倍增，也讓許多人不禁感嘆，父母輩能在台北置產，如今的年輕人卻連新北都買不...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
「兩歲兒童」獨自跨省徒步106公里！陸機器人創金氏世界紀錄
大陸上海智元機器人「遠征A2」成功創下人形機器人行走最遠距離的金氏世界紀錄。11月10日夜間至13日清晨，這台機器人完成了從大陸蘇州金雞湖到上海外灘的跨省行走挑戰，全程行走距離達106.286公里，在經歷56個小時、15次電池更換後，成功刷新全球人形機器人行走距離紀錄。中天新聞網 ・ 20 小時前
速度已不輸跑車！電動車拚高性能 美國市場卻賣不動
特斯拉改變電動車生態，不只要環保，各大車商還要拚車速快、性能不輸燃油車，但是美國市場卻反應冷淡，今年前3季表現，電動車僅佔整體車市一成銷量。專家分析充電樁不夠普及、里程焦慮、安全問題以及售價偏高，都是當前困境。TVBS新聞網 ・ 1 天前
天氣》周二起「斷崖式降溫」 低溫探14度 連凍4天
今天東北季風減弱，各地除清晨偏涼外，白天高溫可達27至30度，水氣也明顯減少，不過明（24日）傍晚東北季風將再度增強，北部轉涼有雨，至周五（28日）為止東北季風持續籠罩，各地低溫只剩下14度；氣象專家林得恩提醒，下一波冷空氣的威力有感，周二（25日）起將會「斷崖式降溫」，低溫僅剩14度，南部也會跌破20度。中時新聞網 ・ 6 小時前
台鐵警語廣告致敬「福音戰士」 網友反應兩極
台鐵日前推出警語廣告，內容提醒旅客遵守公共秩序，以及違規違法行為對應的法條，設計風格致敬日本動畫神作「新世紀福音戰士」，引起不少動畫迷的共鳴。但也有人發文批評，這樣其實看不太懂，有點凌亂、不夠有辨識性...華視 ・ 1 天前
原民親子樂樂棒球賽擴大舉行 基隆打造文化共融運動城市
記者鄭鈞云／基隆報導 基隆市第四屆「原民親子樂樂棒球賽」二十二日上午於基隆大武崙市立…中華日報 ・ 18 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 19 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 4 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前