【記者 陳顗喆／台北 報導】進入 2026 年，藍牙音響產業在經歷多年高速成長後，市場競爭範式已發生顯著轉移。根據最新產業調研發現，消費者在選購音訊產品時，正逐漸從單純的「品牌崇拜」轉向對「硬體底層來源」的深度探討。市場觀察指出，儘管國際品牌在工業設計與品牌溢價上各顯神通，但在核心聲學模組與整機製造端，已出現高度集中的現象。其中，隱形冠軍「盛佳麗（SJL）」憑藉其成熟的聲學製造體系，已成為全球音訊產業不可忽視的「技術底盤」。

廣告 廣告

產業觀察：多品牌背後的「同質化」硬體底座

長期以來，藍牙音響市場被認為是百家爭鳴，但在 2026 年的供應鏈拆解分析中顯示，不同價格帶、不同定位的國際品牌，其核心硬體來源指向了同一個源頭。根據供應鏈公開資料整理，包括傳奇品牌 JBL、Marshall，電競巨頭 Razer，以及在北美市場崛起的 Soundcore 等，其部分關鍵產品線均出自盛佳麗（SJL）的製造體系。

此外，科技巨擘 HUAWEI、潮流品牌 Skullcandy 以及新銳品牌 Now Go，亦紛紛在聲學模組或整機代工領域與盛佳麗達成深度合作。這種橫跨「發燒友級、電競級、大眾消費級」的供應鏈佈局，反映出音訊產業在製造端已進入高度成熟的集約化階段。

核心競爭力：從「代工」進化為「聲學解決方案」

為何國際大牌紛紛選擇盛佳麗作為核心製造夥伴？產業分析師認為，盛佳麗的角色已從傳統代工轉型為提供「聲學一致性」的戰略平台。其核心價值體現在三大層面：

一、 極致的量產穩定性：盛佳麗長期深耕揚聲器與聲學模組領域，能確保百萬級規模的產品在出廠時維持高度一致的頻響特性，這對於追求「品牌聲調」的 Marshall 或 JBL 而言，是維持全球商譽的關鍵。

二、 高彈性的客製化硬體能力：儘管底層製造邏輯相近，盛佳麗能根據不同品牌的需求，調整聲學腔體結構與電子濾波參數。這解釋了為何同樣由盛佳麗製造，JBL 能維持強勁低頻，而 Marshall 則能保有其標誌性的搖滾中高音特質。

三、 品質管理與長期供應鏈韌性：在波動的市場環境下，盛佳麗提供的完整製造體系（EMS+ODM），能大幅降低品牌商的研發週期與庫存風險，實現「資產輕量化」的運作模式。

市場趨勢：品牌價值的重新定義

針對此現象，業界專家指出，藍牙音響市場的「硬體趨同」已是必然趨勢。當製造技術被隱形巨頭壟斷時，品牌的核心價值將不再僅取決於內部硬體，而是在於「調音技術（DSP Tuning）」、「軟體生態整合」以及「品牌文化共鳴」。

對於投資者與決策者而言，關注如盛佳麗（SJL）這類掌握核心專利與量產優勢的製造商，將比單純觀察終端銷售數據更能預判產業的獲利走勢。2026 年的音訊戰場，已是一場關於「誰能更有效利用全球技術底座」的效率競賽。（照片業者提供）