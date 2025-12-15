藍猛打軍品採購有弊！ 顧立雄罕見動怒：公開招標、沒有量身訂做

政治中心／綜合報導

藍營連日追打國防軍品招標，痛批衛浴商、茶葉商、和鞋商，都能得標，是弊案，還扯是賴友友，讓國防部長顧立雄罕見動怒了！他強調20年來，所有彈藥案、廠商的資格全都一樣，過去馬政府時代，衛浴廠商和成，也曾搶下5.94億，軍品訂單，不滿藍營，胡亂指控，毀損商譽，有廠商已經提告。

國防部長顧立雄：「我們需要設立什麼其他的門檻呢，我們設立一定的資本額，就會讓他容易履約嗎？」

拉高分貝、情緒激動，國防部長顧立雄罕見在鏡頭前動怒，為的就是近來發生，負責室內裝修的福麥公司得標炸藥，以及鞋商大石得標子彈的採購爭議。

國防部長顧立雄：「我們往前溯查了20年，我們全部都採公開招標，有合法設立證明有納稅證明，有從事國際貿易業就這3項資格，20年來所有火藥原物料類似案件進口，沒有任何改變，沒有為任何一家公司量身定做。」

顧立雄強調，所有案子都採公開招標，沒有量身訂做，但藍營緊咬不放，赴北檢提告。





國民黨桃園市議員凌濤，赴北檢提告國防部軍品採購爭議。（圖／民視新聞）





桃園市議員（國）凌濤：「我們認為在整個的投標決標，履約中間可能涉及相關的不法。」

國防部長顧立雄：「對於任何在野黨的監督，我們都是虛心接受，但是我也剛剛表示，我們都禁得起檢驗，交貨品質沒問題我們就拿得到貨，拿得到貨我們才會付款，拿不到貨它履約保證金要被沒收。」





大石公司發聲明駁斥外界影射。（圖／民視新聞）





對於國民黨提告，大石發聲明表示依法投標且完成履約，凌濤刻意扭曲，嚴重毀損商譽名譽，已委任律師對相關人等提告，重申言論自由非無限上綱，身為民代不應視法律為無物，但除了福麥與大石，藍營立委再加碼爆料茶葉公司，得標具敏感性的海軍司令部伺服器與維護標案。

立委（國）王鴻薇：「在高雄的茶葉公司，它叫做鴻章茶葉公司，資本額只有小小的10萬塊，但是它可以標到國防部好幾個，包含資安相關的電腦設備維護案子。」

立委（民）沈伯洋：「過往和成做衛浴相關的，它也會去拿抗彈板（標案），還有像施華洛世奇，大家的認知就是做水晶，賣水晶做的很漂亮，它同樣它的集團，也有做狙擊槍的狙擊鏡。」

早在馬政府時代，衛浴廠商和成就曾得標陶瓷裝甲板，並在官網公告，加總金額至少5.94億元，也難怪綠營立委直言藍營根本是以打弊之名，行阻止國防之實，朝野持續互槓。

