藍猛打軍品採購! 顧立雄罕動怒:公開招標.無量身訂做

藍營連日追打國防軍品招標，痛批衛浴商、茶葉商、和鞋商都能得標是弊案，還扯是賴友友，被指控的公司委任律師提告，國防部長顧立雄更罕見動怒，強調20年來所有彈藥案、廠商的資格全都一樣，絕對沒有為任何公司量身訂做。

藍營猛打國防部軍品採購爭議，一早赴北檢按鈴控告，指稱鞋商大石國際得標子彈採購有弊端。

桃園市議員(國) 凌濤：「我們認為在整個的投標、決標、履約中間，可能涉及相關的不法。」





藍營近期猛打國防軍品採購案。（圖／民視新聞）

大石公司委任律師 許雅芬：「以拼湊而且是基於惡意的扭曲，公開發表不實的言論，大石公司已經委任本律師，對凌濤等人提出刑事及民事的起訴。」

業者不滿喊告，但不只大石，日前立委王鴻薇也爆料做茶葉批發生意的鴻璋公司，拿到海軍伺服器與維護標案，甚至日前也指控經營室內裝修的福麥公司，承攬炸藥採購，藍營質疑這些廠商，是不是與綠營關係匪淺。





立委(國) 王鴻薇：「在高雄的茶葉公司，資本額只有小小的十萬塊，它可以標到國防部好幾個，包含資安相關的電腦設備維護的案子。」

福麥公司委任律師 麥玉煒：「福麥公司現任負責人李文慶，前任負責人李淑玲及其家人，並無任何政黨黨員身份，媒體報導稱李文慶等人是賴友友，影射與高層關係良好，與事實不符。」

國防部長顧立雄：「我們往前溯查了20年，我們全部都採公開招標，有合法設立證明有納稅證明，有從事國際貿易業就這3項資格，20年來所有火藥原物料類似案件進口，沒有任何改變，沒有為任何一家公司量身定做。」

遭影射廠商祭出司法捍衛聲譽，國防部長顧立雄更是罕見動怒，強調所有標案都是公開招標，還槓上藍營立委。

立委(國) 馬文君vs.國防部長 顧立雄：「我們自己可以做(炸藥)就是有量能，我們軍備局我們現在在外購，好部長沒關係啦，我當然不會講軍備局，委員不能亂拿著我兩句話，少講廠商兩個字就說我在說謊，這我不能接受，我沒有說你說謊，部長有人說你說謊嗎?妳啊。」

國軍軍品採購爭議延燒，朝野持續角力。

