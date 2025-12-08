藍田公園化身親子運動樂園 楠梓親子運動趴湧上千家庭共度暖陽午後

楠梓藍田公園在冬日暖陽中化身大型親子樂園！由高雄市政府觀光局主辦的「楠梓親子運動趴」7日熱鬧登場，從趣味闖關、氣墊障礙挑戰到手作體驗，搭配美食市集與舞台演出，吸引上千組親子家庭齊聚同樂，現場笑聲與歡呼聲不斷，暖意滿滿。

↑圖說：楠梓親子運動趴12月7日在藍田公園圓滿落幕。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

活動結合多元運動體驗，6大親子闖關關卡融合籃球、棒球與保齡球元素，挑戰成功的家庭可獲得高雄熊杯墊；專為5至12歲設計的氣墊障礙賽更是人氣爆棚，不少家長在場邊賣力加油，完成挑戰的小朋友開心領取紀念毛巾。發泡肌理畫手作工作坊同樣深受歡迎，親子們在老師指導下創作屬於自己的迷人作品。來自橋頭的李先生笑說，孫子玩到不想回家，還做了精緻的肌理畫，「真的玩得好開心！」

舞台節目從在地舞蹈教室開場，到街舞、體適能、氣球小丑、馬戲特技與親子唱跳等節目輪番登場，抓住大小朋友目光，掌聲不斷。現場免費拍貼機也成為人潮焦點，家庭們紛紛排隊留下專屬紀念照。

↑圖說：親子趣味闖關賽讓小朋友盡情放電。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，首次在藍田公園舉辦大型親子活動，看到滿滿家庭一起在草地上野餐、闖關與同樂，非常感動。藍田公園是全台最大的鹽田主題公園，近年隨著後勁溪整治、捷運成網、特區開發及半導體產業進駐，楠梓已成為生活機能完善的宜居新興熱區，希望藉由活動讓更多市民看見楠梓的魅力，也鼓勵親子在遊戲中建立更緊密的陪伴時光。

活動也吸引多位市議員及地方代表到場，與市民一同參與，肯定觀光局打造親子友善活動、推動楠梓觀光的用心。

↑圖說：精彩的舞台表演掌聲不斷。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局預告，高雄12月活動依舊精彩滿檔——包括聖誕系列活動、12月20至21日在大寮捷運站登場的「寮寮小時光」，結合紅豆、菱角特色與手作體驗；以及12月27日於海邊享受夕陽、美食與樂音的「茄萣烏金大賞夕陽音樂會」。更多活動資訊可至「高雄旅遊網」及相關社群平台查詢，邀請市民持續玩翻高雄。

