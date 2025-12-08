藍田公園變身親子樂園親子運動趴玩翻天

高雄藍田公園變身親子樂園玩翻天。記者 吳文欽攝

記者吳文欽／高雄報導

高雄市觀光局主辦的「楠梓親子運動趴」，在楠梓藍田公園溫暖冬陽下，親子趣味闖關賽、兒童氣墊障礙挑戰及發泡肌理畫手作工作坊，再加上美食文創市集、音樂及舞蹈等精彩舞台表演，吸引上千組親子家庭到場同樂，笑聲、歡呼聲此起彼落，也讓楠梓藍田公園化身為最溫馨又熱鬧的親子樂園。

觀光局長高閔琳表示，首次在楠梓區藍田公園辦理親子活動，很開心看到這麼多家長帶著小朋友，全家出動前來「楠梓親子運動趴」，共度美好週末時光，楠梓藍田公園目前是全台最大鹽田主題公園，楠梓區已蛻變為人口增長、生活機能超棒的熱門宜居區域，活動能讓更多市民朋友發現楠梓的魅力，同時也透過活動的設計規劃，親子一起運動、促進家庭互動，也讓孩子們在遊戲中快樂成長。

廣告 廣告

高雄藍田公園變身親子樂園玩翻天。記者 吳文欽攝

活動規劃的親子趣味闖關賽大受歡迎，6大關卡結合籃球、棒球、保齡球等球類童玩，完成闖關的家庭開心獲得高雄熊杯墊；專為5-12歲兒童設計的氣墊障礙挑戰也吸引滿滿人潮，家長們紛紛為自己的寶貝加油打氣，完成挑戰的小勇士興奮地兌換紀念毛巾，發泡肌理畫手作工作坊，大小朋友在老師帶領下認真創作，帶著獨一無二的作品盡興而歸。

高雄市議員黃文志、李雅慧、陳善慧、陳玫娟、白喬茵，以及藍田里謝坤易里長、中和里李東宇里長、高雄市旅行商業同業公會鄭雪玲副理事長等都參與活動，與民眾同樂，共同推展楠梓觀光，同時也對觀光局舉辦親子活動表達肯定。

觀光局預告，高雄12月活動滿檔，聖誕節系列活動，接下來12月20、21日將在大寮捷運站登場的「寮寮小時光」，以紅豆、菱角為主題，結合親子手作與文化體驗；12月27日還有在海邊浪漫夕陽下，享用在地美食、欣賞精彩表演的「茄萣烏金大賞夕陽音樂會」等。更多活動訊息，請持續鎖定高雄市政府觀光局「高雄旅遊網」。