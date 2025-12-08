藍田公園變身親子樂園 楠梓親子運動趴大小朋友玩翻天

高市府觀光局主辦的「楠梓親子運動趴」七日在楠梓藍田公園溫暖冬陽下圓滿結束！活動內容包括親子趣味闖關賽、兒童氣墊障礙挑戰及發泡肌理畫手作工作坊等均人氣爆棚，再加上二十攤美食文創市集、音樂及舞蹈等精彩舞台表演，吸引上千組親子家庭到場同樂，笑聲、歡呼聲此起彼落！現場也有許多家長帶著小朋友，自備野餐墊及露營椅，在草地上野餐、闖關、享用美食，度過愜意的午後時光，也讓楠梓藍田公園化身為最溫馨又熱鬧的親子樂園！(見圖)

觀光局今(八)日說明，這次活動規劃的親子趣味闖關賽大受歡迎，六大關卡結合籃球、棒球、保齡球等球類童玩，完成闖關的家庭開心獲得高雄熊杯墊；專為五至十二歲兒童設計的氣墊障礙挑戰也吸引滿滿人潮，家長們紛紛為自己的寶貝加油打氣，完成挑戰的小勇士興奮地兌換紀念毛巾；發泡肌理畫手作工作坊則是詢問度爆棚，大小朋友在老師帶領下認真創作，帶著獨一無二的作品盡興而歸。

舞台表演同樣精采絕倫，由楠梓在地的BDH舞蹈教室熱力開場、XCTION STUDIO動感街舞、藍田跆拳道館活力體適能、氣球小丑泡泡秀、馬戲特技秀、海洋家族唱跳以及街頭藝人韋韋毅的現場演唱等；一連串節目讓大小朋友看得目不轉睛、掌聲不斷，而現場還有免費的拍貼機，讓前往參與活動的親子家庭和遊客留下美好的回憶。

觀光局高閔琳局長表示，觀光局首次在楠梓區藍田公園辦理親子活動，很開心看到這麼多家長帶著小朋友，全家出動前往「楠梓親子運動趴」，共度美好週末時光！楠梓藍田公園目前是全台最大鹽田主題公園，不僅高雄大學坐落於此，近年楠梓區後勁溪整治、捷運成網、市地重劃高大特定區等建設有成，更在台積電設廠及半導體產業帶動下，楠梓區已蛻變為人口增長、生活機能超棒的熱門宜居區域。期盼這次活動能讓更多民眾發現楠梓的魅力，同時也透過活動的設計規劃，親子一起運動、促進家庭互動，也讓孩子們在遊戲中快樂成長。

活動現場貴賓雲集，高雄市議員黃文志、李雅慧、陳善慧、陳玫娟、白喬茵，以及藍田里謝坤易里長、中和里李東宇里長、高雄市旅行商業同業公會鄭雪玲副理事長等都親自來到現場參與活動，與民眾同樂，不僅共同推展楠梓觀光，同時也對觀光局舉辦親子活動表達肯定。

觀光局預告，高雄十二月活動滿檔，除了聖誕節系列活動，接下來十二月廿、廿一日將在大寮捷運站登場的「寮寮小時光」，以紅豆、菱角為主題，結合親子手作與文化體驗；十二月廿七日還有在海邊浪漫夕陽下，享用在地美食、欣賞精彩表演的「茄萣烏金大賞夕陽音樂會」等。

更多活動訊息，請持續鎖定高市府觀光局「高雄旅遊網」（https://khh.travel）、FB粉專及IG，一起玩翻高雄！