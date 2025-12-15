藍疑沒軍火背景卻獲國防破億標案 綠黨團：施華洛世奇也做狙擊鏡

面對國民黨連日追打軍火標案議題，民進黨團今開記者會回應。（翻攝民進黨團直播）

國民黨近日針對軍火議題猛攻，桃園市議員凌濤今（15日）更赴北檢告發國防部，盼檢調深入調查鞋商「大石公司」拿下2億軍火標案；藍委徐巧芯、王鴻薇、馬文君等人則質疑室內裝修背的「福麥國際」資本額僅1900萬，卻拿下國防部決標金額超過5億元RDX炸藥採購案；民進黨團今召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會回應。

民進黨團幹事長鍾佳濱今（15日）在記者會上表示，國防部長顧立雄清楚說明，20幾年來，包括火藥原料等軍品採購，只要符合合約規定，包含取得外國政府輸出許可、經濟部認可和原廠認證等，就能履約。

民進黨政策會執行長吳思瑤表示，立法院有113名立委，並非每個人一開始就從事政治工作，擔任立委須先通過選舉的民主程序，資格背景都會在過程中接受民意檢驗，選後則靠實力、專業表現，同樣在國防採購，「貼標籤無助於國防發展」，強調反對污名化參與軍工產業採購廠商。

吳思瑤也指出，跨界軍工是國際趨勢，世界各國為強化國防供應及產業鏈，都歡迎所有產業投入，直言「為何在台灣就被在野黨打成有所不法？請在野黨停止這些來路不明、惡質惡意的爆料」；副幹事長沈伯洋也以奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）舉例，指其除了水晶飾品外，也生產製作狙擊鏡。

沈伯洋痛批，「國民黨每天擠牙膏爆料，是欺負國人對軍事不了解，利用資訊落差造謠」，除了施華洛世奇外，他也舉例，韓國韓華（Hanwha）做保險、百貨零售，但同時也是K9自走砲重要出口商，質疑藍白持續打相關議題動機，「這是想要讓台灣的廠商出現寒蟬效應」。





