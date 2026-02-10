藍發表國共論壇成果！王定宇拆穿3大陷阱嗆：國民黨永遠學不了乖

記者楊士誼／台北報導

國民黨先前赴北京參與國共智庫交流，並公布「成果報告」。民進黨立委王定宇今（10）日指出當中的三大陷阱，如共產黨會先下圈套將中華民國主權虛無化，更會用「買空賣空」的詐欺方式談判，此外每次對話都完全按照中國的需要、論調走，中國逮補赴中的國人、騷擾我國水域、圍堵台灣，國民黨卻「講都不敢講、吭都不敢吭」，這樣的論壇只是製造分裂的陷阱、只是中國分化台灣的工具，唯一得利的就是中共。

王定宇表示，中國國民黨要公佈所謂「國共論壇成果報告」，先不論成果暗藏玄機，任何兩國之間的談判不能還沒談之前，就先把主權變不見，這是很重要的前提。就好像人要吃補藥、吃仙丹，不能先把命弄沒了。「都沒命了，你還補什麼呢？」他強調，國共進行各種談話，中國都會先下圈套，先叫「兩岸同屬一中」把台灣變成中國的內部問題，這是把中華民國的主權虛無化、讓台灣主權消失。那不管成果是好是壞，命都沒了，仙丹妙藥有什麼用處？這便是國共論壇的基本謬誤。

王定宇指出，中國共產黨常用的談判方式就是「買空賣空」。禁止中國觀光客來台灣的是中共，國民黨去它就解開一點點，讓上海居民到金馬觀光，國民黨就表現得感恩戴德，他直言，這就像白蛇傳的故事「放毒的是它，解毒的也是它。難道你要對放毒的人叩頭稱謝嗎？」王定宇也指出，台灣沒有限制台灣人去中國觀光，觀光財是逆向的、成千上百億的流向中國；而中國禁止觀光客來台灣，設下限制的是中國，台灣沒有限制台灣人去旅遊，導致觀光逆差。

王定宇批評，糟蹋台灣的是中國，國民黨配合演了齣戲，只解開了上海到金馬觀光，國民黨就表現得好像共產黨慈悲、功勞多大，「放毒、解毒都是它；禁止、解開一點點禁的也是它。難道我們要感謝這種買空賣空的詐欺手法嗎？」他也批評，國共論壇常犯的錯誤就是「全部照著中國共產黨的節奏、中國共產黨的需要、中國共產黨設定的條件」，國民黨永遠學不了乖。

王定宇說明，每次都是國民黨丟盔棄甲，國家跟人民卻付出慘痛的代價，這次也是完全照中國的論調走，「要你『一中』你就一中；要你『反台獨』你就反台獨；要你反對台灣提升國防、反對國防預算，真的就這樣幹；要反美就跟著反美，完全照著中共的論調走，國民黨演得比國台辦還要像國台辦」。而早上中國海警船還在騷擾金門的禁限制水域，海巡辛苦地保護我國水域，國民黨去國共論壇卻講都不敢講、吭都不敢吭。

王定宇痛斥，台灣的需求、中國對台灣圍堵、台商在中國受不公平對待、許多台灣民眾，包含一貫道的道親去中國莫名其妙就消失、被逮捕，國民黨在國共論壇卻從來不敢講半句話。因此整個論壇談的都是中國的論調、中國的節奏，台灣的需要、台灣的聲音，國民黨從來沒有發出半句話。王定宇也直言，這樣的國共論壇對台灣而言只是製造分裂的陷阱、只是中國分化台灣的工具。唯一得利的大概就是中共，國共演得很認真，然台灣人民眼睛是雪亮的，看得非常清楚。

