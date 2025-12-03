藍白三人爭宜蘭縣長提名 民眾黨徵召陳琬惠盼協調最強陣容

民眾黨選舉決策委員會確定徵召前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠，投入2026宜蘭縣長選舉。（圖／翻攝自陳琬惠臉書）

2026地方縣市選舉倒數一年，各黨積極佈局、力拚勝選。在宜蘭縣部分，民眾黨選舉決策委員會確定徵召前立委、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，並於今（3）日提報中央委員會同意。

現任宜蘭縣長林姿妙自2018年上任，明年將屆滿兩任、無法再參選。面對縣長寶座將出現空缺，藍白兩黨多位人士皆躍躍欲試，角逐地方百里侯。其中藍營方面，除了呼聲最高的立委吳宗憲外，宜蘭縣議長張聖德也已提前在地方掛上看板爭取支持；民眾黨確定徵召的陳琬惠近日亦更換形象照，作為正式啟動選戰的起手式。

檢察官出身、列入國民黨不分區的立委吳宗憲，被視為藍營強棒之一，同樣有意角逐2026宜蘭縣長提名。（圖／CTWant攝影組）

雖然藍白陣營皆有多人表態爭取提名，但是吳宗憲日前受訪時透露，三位藍白參選意願者已有共識，無論最終誰出線，其他人都會全力輔選。就在國民黨上週三通過2026選舉提名辦法後，民眾黨迅速敲定徵召陳琬惠，並盼後續能與藍營透過既定機制，共同推出最強候選人。

民眾黨指出，陳琬惠長期深耕宜蘭，擔任立委期間盡心盡力為地方爭取預算、處理陳情，以行動替鄉親解決問題，是兼具專業、勇氣與執行力的「行動派」代表。民眾黨強調，藍白兩黨主席日前會談中，雙方已建立良好的合作共識，未來待國民黨決定人選，也必會秉持最大誠意與善意，用最好的機制、挑選最強的候選團隊。

藍白兩黨主席日前展開會談，目標先透過智庫對建立合作共識，盼未來協調推出最強候選人組合。（圖／周志龍攝）

