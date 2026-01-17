藍白三讀刪除公視董事延任條款 李遠憂董事會停擺將研擬補救

面對公視董事延任條款被刪除，文化部長李遠表示，將研擬補救機制，並盼公廣集團運作與員工權益不受影響。（圖／方萬民攝）

公共電視第8屆董事改選去年底登場，但最終僅通過4名董事人選，未達法定須有11至15人的組成門檻，因此現行第7屆董事持續延任運作。不過，立法院昨（16）日三讀通過修法，刪除公視董事「延任條款」。文化部長李遠表示，將研擬補救機制，並希望公廣集團員工權益不會因此受影響。

依據現行《公視法》第16條規定，公視董事任期屆滿6個月前應依規定改聘，但若董事任期屆滿仍未及改聘時，則現任董事可延長其職務直到新聘董事就任為止。立院藍白黨團日前提出修法擬刪除相關條款，並在人數優勢下三讀通過。

對於此次修法，在野黨立委指出，現行董監事自動延任條款形同「萬年延任」，監察院也曾糾正行政院與文化部延宕提名，因此主張刪除相關條文，促使新任名單儘速產生。民進黨立委則反駁，公視董監事屬無給職志工，藍白修法恐癱瘓董事會運作。

公視第8屆董事會人數未達法定門檻、延任條款遭刪，後續運作成關注焦點。（圖／報系資料庫）

李遠則坦言，人選難覓是最大困境，「只要在社會上有點地位，為什麼要被提名後又被刷掉？」他指出，去年底提出14名董事人選，最終僅通過4人，導致董事會無法順利組成。

李遠也提到，若無法延任，董事會恐將空轉，但《財團法人法》另有規定，在新董事會未成立前，原董事原則上仍可繼續執行職務。他表示，將研究是否有補救空間，或請法務部進一步解釋，並強調目前最重要的兩件事，一是確保公廣集團員工權益不受影響，二是讓公廣集團能持續正常運作。

