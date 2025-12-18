藍白上演彈劾總統鬧劇！網打臉：連第一關都過不了

政治中心／綜合報導

藍白陣營對抗憲政體制手段再加碼！繼昨（18）日在立法院司法及法制委員會強行通過移請監察院彈劾行政院長卓榮泰後，國民黨與民眾黨今（19）日進一步舉行記者會，揚言要提案彈劾總統賴清德。然而，此舉被大批網友狠酸是「無知鬧劇」，更有網友列出重點，民眾黨連最基本的提案門檻都達不到，質疑黃國昌只是在「割草」騙流量，企圖用政治操作掩蓋法理上的荒謬。

國民黨、民眾黨提案彈劾總統賴清德。（圖／翻攝自民眾黨臉書）國民黨與民眾黨今（19）日將召開聯合記者會，指控賴清德總統「毀憲亂政」、「反專制」，黃國昌表示，台灣民眾黨立法院黨團將正式在院會對總統賴清德提出彈劾案，屆時依《立法院職權行使法》，請賴總統列席說明。對此，多數網友表達強烈不滿，認為藍白因行政院不副署《財劃法》修正版，就動輒動用彈劾權，根本是將國家公器當作政黨博弈的工具，甚至不惜癱瘓憲政運作，將台灣推向動盪。針對黃國昌的豪語，網路社群隨即出現詳細分析，指彈劾總統在法理上存在「三大門檻」，而民眾黨目前的處境堪稱自相矛盾。

1.第一關「提案權」就卡死： 依憲法規定須1/2立委提議，即 57 席。民眾黨僅有 8 席，「如果沒有國民黨點頭，黃國昌根本連提案的資格都沒有」。





2.第二關「2/3 決議」是幻夢： 彈劾案需 76 席立委同意。目前藍白席次加總仍不足，網友諷刺：「除非藍白敢解散國會重選，但他們最怕重選，這不是打假球是什麼？」

3.第三關「憲法法庭」守護民主： 即便立院闖關成功，以現在憲法法庭大法官人數不足的情況，還是無法審理。

不少網友看完門檻後紛紛留言：「基本上每一關都被民眾黨自己卡住了，世界上是不是只有小草會被黃國昌騙啊」、「黃國昌是法律博士，不可能不知道過不了，這就是在騙小草」、「為了轉移焦點不擇手段」、「拿憲法開玩笑，這才是真正的毀憲亂政」。根據《中華民國憲法增修條文》，彈劾總統程序極為嚴格，必須經全體立委1/2提議、2/3決議，最後由司法院大法官組成憲法法庭判決成立。不少人認為，藍白此次大動作，恐怕不僅難以撼動賴清德，反而會讓社會看清其政治算計。

