藍白下一步彈劾賴清德？ 牛煦庭重申「這只是開始！」

彈劾總統賴清德話題在藍白陣營中持續延燒。（圖：民進黨臉書）

行政院長卓榮泰日前宣布不副署立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，引爆大量輿論。民眾黨團總召黃國昌今天（18日）隨即預告，將研擬對總統賴清德提出彈劾案，另外卓榮泰也被列入彈劾人選之一。國民黨發言人牛煦庭受訪指出，相關行動只是序幕，藍白後續會持續整合立場與節奏，重申「政治攻防必須謀定而後動」，強調這已經是兩黨共同努力的方向。

立法院司法及法制委員會今天召開臨時動議。召委、國民黨立委翁曉玲調整議程，邀請府院秘書長等人就行政院長不依法副署的法律責任進行專題報告。而在會中包含黃國昌與國民黨立委羅智強、王鴻薇共同提案，具名移請監察院彈劾卓榮泰。黃國昌說明，這次提案鎖定卓揆本人，但民眾黨團未來將在院會正式提出彈劾案，對象也將包含總統賴清德。

對於藍白反制的方向，牛煦庭表示，行政院拒絕副署已引發基層強烈反彈，希望在野黨可以有反制的措施，但相關行動必須建立在充分溝通與整合戰力之上，才可以發揮實質效果。他也痛批民進黨這兩天一直在講，要在野黨提出倒閣，不過不管從歷史經驗還是憲法設計精神來看，不副署的問題其實跟國會完全沒有關係，單純是行政權的內戰，若行政院長卓榮泰不副署，那就應該要自己下台才對。