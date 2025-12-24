藍白不合了？拍片力挺張啓楷選嘉義市長 柯文哲讚：非常認真努力的人

記者楊士誼／台北報導

柯文哲拍片力挺張啓楷參選嘉義市長，並稱張啓楷是個非常認真、努力的人。（圖／翻攝畫面）

民眾黨今（24）日宣布徵召民眾黨立院黨團副總召張啓楷參選嘉義市長，在徵召記者會上，黨主席黃國昌稱，柯文哲因為目前還在面臨「民進黨的司法追殺」而無法親臨現場，隨後播放柯文哲的自錄影片，柯文哲在影片中表示，嘉義市民相當獨立、有個性，看人不只看顏色，而是看人到底做的好不好，而他認識的張啓楷是個認真、努力的人，因此拜託大家給民眾黨和張啓楷機會，影片結束後現場也爆出掌聲。

黃國昌在記者會上稱，柯文哲因為目前還在面臨「民進黨的司法追殺」，目前正在開庭而無法親臨現場，但柯文哲說一定要把他想傳遞的所有幸福跟在場嘉賓分享，因此特別錄製一段影片說出他心裡的話。柯文哲在預錄影片中身穿深藍色西裝，別著KP徽章、國旗胸章等表示，嘉義市民相當獨立、有個性，看人不只看顏色，而是看人到底做的好不好。

柯文哲說，嘉義市是民主之都，選舉時噴水池附近非常熱鬧，希望嘉義鄉親可以給張啓楷一個機會，張在立法院磨練兩年，過往又是財經記者，此次算是返鄉服務，就他認識的張啓楷是個非常認真、努力的人，因此拜託大家給民眾黨和張啓楷一個機會，影片結束後現場也爆出掌聲。

