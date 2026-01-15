藍白不合了？白營推不在籍投票專法 許宇甄：社會共識仍有不足

民眾黨團總召黃國昌今天召集立法院朝野黨團，協商民眾黨團擬具的「不在籍投票法草案」。(記者方賓照攝)

〔記者李文馨／台北報導〕立法院朝野黨團協商今天下午協商民眾黨黨團擬具的「不在籍投票法草案」，民眾黨團副總召張啓楷說，不在籍投票在全世界先進國家已實施多年，結果台灣竟然到現在遠遠落後於印尼與菲律賓，這真的有一點丟臉，盼這個會期前完成三讀；國民黨團首席副書記長許宇甄隨後表示，國民黨團認為現階段的社會共識仍有不足，建議繼續協商、凝聚共識後再推動。

民眾黨團去年12月將黨團版的「不在籍投票法」草案從委員會抽出並逕付二讀，草案規定，不在籍投票是採用移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權、公投權者，均得申請不在籍投票；適用範圍則包含總統、副總統、中央與地方公職人員選舉及罷免，以及全國性公民投票。

張啓楷表示，不在籍投票在全世界先進國家已實施多年，日本在1998年、南韓是2009年、印尼2014年就開始實施，這些移工在台灣工作的同時，都已在行使海外的不在籍投票了，「結果台灣竟然到現在遠遠落後於印尼和菲律賓，這真的有一點丟臉。」

張啓楷說，不在籍投票不只是民主國家、先進國家一直都在做。在台灣，很多北漂、南漂或是戶籍在外的學子、軍公教人員等，這對他們的投票權非常重要。「我們非常的期待，在這個會期前可以趕快把所謂科技大國的台灣，且是定位在台澎金馬的專法，趕快完成三讀。」

民進黨團書記長陳培瑜說，今天根本是一場不應該召開的協商，立法院有很多法案可以逕付二讀，有這麼多不在籍投票法案版本，今天被逕付二讀拿到協商會場上來討論的只有民眾黨黨團的版本。她質疑，「今天協商，是不是打算禮拜五就過水處理表決了呢？」

國民黨團首席副書記長許宇甄隨後表示，不在籍投票涉及選舉制度的重大變革，當然一定要先取得社會有共識，以及中選會做好配套之後為前提才能夠進行。對於民眾黨團提出的移轉投票，並適用在中央與地方公職人員選舉跟全國性的公民投票，「國民黨團認為，現階段的社會共識仍有不足，建議繼續協商、凝聚共識後再推動。」

