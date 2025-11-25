藍白不合黃國昌民調慘輸藍營 陳智菡冷回：當年是藍找白談

政治中心／徐詩詠報導

隨著2026年縣市長選舉時間點靠近，民進黨日前確定徵召立委蘇巧慧，民眾黨則由黨主席黃國昌表態參選；藍營方面，以現任副市長李四川呼聲最高。日前《匯流民調》指出，「藍白合」破局後，黃國昌僅16.1％支持度，遠低於李四川的39.1％、蘇巧慧的35.7％。至於藍白合是否會在新北實現，民眾黨立院黨團主任陳智菡24日也表態，直言當年柯文哲競選總統時，侯友宜在新北市滿意度民調高達5成，但為何實際進入選戰後很快就「黃金交叉」？她認為各黨這次都應各自做好準備，最後再以民調比拚、願賭服輸。

鄭黃會過程中，雙方就藍白合議題彼此釋出善意。（圖／民視新聞資料照）





陳智菡24日登上政論節目《中午來開匯》，接受資深媒體人黃光芹專訪。被問到藍白合議題時，她指出，日前國民黨主席鄭麗文給出了一個非常好且良性的回應，簡單來說，就是接下來應討論哪些縣市可以合作。針對若藍白不合作時所呈現的民調數字，陳智菡以2024年總統大選為例：柯文哲宣布參選時，侯友宜在新北市的滿意度民調有5成，但為何實際下去選舉後很快就出現「黃金交叉」？因為柯文哲在該區一直居上風，最後變成國民黨希望與民眾黨談合作。









新北「藍白不合」黃國昌民調慘輸李四川 陳智菡冷回：當年可是藍找白談

陳智菡以2024年為例，指出侯友宜（右二）雖然在新北滿意度高，但實際參選後卻跟柯文哲（左一）出現黃金交叉。（圖／民視新聞資料照）

她強調，民眾黨仍希望各方能開誠布公，先確定包括新北、嘉義、宜蘭、新竹等地，哪些縣市有合作空間、是否要做民調、民調方式如何進行等。「先禮後兵」的意思就是：大家先把原則說清楚、向全國報告，再開始做自身準備，最後以民調決勝負—民調比出來後願賭服輸，就這麼簡單。前提是要開誠布公、步伐一致。

