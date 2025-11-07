藍白不同意人事案 NCC仍維持3位委員

（中央社記者郭建伸台北7日電）立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，儘管民進黨團全數支持，但在藍白多數情況下，不同意票仍比同意票多，4位被提名人均未跨過同意門檻，NCC仍維持3位委員現狀。

行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

立法院會今天將NCC人事同意權案排入議程，雖然民進黨團在投票前表態4位被提名人全數支持，並呼籲在野黨投下同意票；不過國民黨團今天召開黨團大會後，決議對所有被提名人投下不同意票；民眾黨團今天開記者會指出，對4位被提名人一致決議投下不同意票。

立法院會今天上午先宣讀完報告事項，隨後接續進行人事同意權案行使事項，並由議事人員於議場內布置圈票處及票匭。投票時間從上午10時26分至上午11時26分，投票截止後便旋即開票。

今天共有110位立委領票，3位立委沒領票，分別是民進黨立委范雲、國民黨立委游灝、民眾黨立委林憶君。至於開票結果，蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯均獲得50張同意票、60張不同意票，未跨過全體立委過半數的57張同意票門檻，4位被提名人沒人過關。

立法院職權行使法規定，立法院依憲法第104條、憲法增修條文第5條第1項、第6條第2項、第7條第2項規定行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立委1/2的同意為通過。

NCC在去年8月前原本有7位委員，但其中4人於去年7月31日任期屆滿，因此NCC僅剩3位委員，分別是代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠。由於立法院今天行使NCC人事同意權均未通過，NCC仍維持3位委員現狀。（編輯：蘇志宗）1141107