藍白不同調？院版人工生殖法脫鉤代理孕母 陳菁徽喊理解 陳昭姿批又在騙

行政院院會明（11）日擬通過院版《人工生殖法》修正草案，條文確定不包含代理孕母，將送立法院與朝野版本一併討論。對此，長期推動代孕的民眾黨立委陳昭姿痛批，卓內閣一騙再騙，用脫鉤處理來欺騙有代孕需求的民眾，對子宮有病變的女性及男同志伴侶棄之不顧。不過，同樣長期推動代孕的國民黨立委陳菁徽則說，理解行政端希望先推動較有共識的部分，但朝野本就有非常多的版本，不會因為政院版缺特定部分就不能討論、溝通。

陳昭姿表示，衛福部最初提出的版本是包含代理孕母的，但在民進黨團及部分激進團體的反對之下，迫於壓力改口代理孕母要以專法脫鉤處理，然而迄今只看到行政院將通過「閹割版」的人工生殖法，當初承諾的「代理孕母專法」連個影子都沒看到。陳昭姿呼籲，請行政院長卓榮泰去問前總統賴清德當年是如何力挺代理孕母法制化並率先提案修法的；且賴清德在去年國宴及今年初於總統府接見慶賀川普就任代表團時，二度對她承諾仍然支持開放代理孕母。

廣告 廣告

陳昭姿強調，民眾黨團版本比行政院版更進步，不僅開放女同志配偶及單身女性使用人工生殖技術，也將代理孕母法制化，照顧到子宮有病變無法生育的女性以及男同志配偶，若行政院不提出代理孕母專法，民眾黨依然會堅持在人工生殖法當中納入代理孕母相關條文，並尋求國民黨合作一起通過。

​ 陳菁徽：賴清德是 代理孕母急先鋒 ​

陳菁徽則說，肯定行政院終於要在院會提出《人工生殖法》修正草案，把有共識、能先行的部分往前推進，讓女女同婚配偶與單身女性在符合子女最佳利益評估等前提下，有更完整、清楚的法律依據。陳菁徽也指出，修法已經延宕太久，她多次在院會與委員會質詢前行政院長陳建仁及現任卓榮泰，要求行政端盡快提出版本，讓社會討論與立法程序可以真正往前走。

陳菁徽提到，賴清德早在擔任立委的時候，就率先提案開放代理孕母，當時已經有非常多的討論，可以說是支持台灣代理孕母的急先鋒。至於接下來要開放到什麼程度、配套監管與權益保障要如何設計，她主張回到立法院，以更周延、跨黨派、跨專業的方式充分討論，努力找出兼顧生育自主、女性權益與兒童最佳利益的可行版本。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

