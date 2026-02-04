藍白不妙了？賴清德信任度黃金交叉 吳子嘉大膽預言2026
《美麗島電子報》2日公布最新1月國政民調，針對總統賴清德的信任度與施政滿意度，以及行政院長卓榮泰的施政表現進行調查。結果顯示，賴清德的信任度與施政滿意度雙雙回升，信任度也出現「黃金交叉」，整體評價相較上月明顯回溫。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉3日就表示，「若賴清德在3月民調正式突破50%，在民進黨內將幾乎無人能出其右，對2026年選戰布局更具關鍵影響力」，引發討論。
根據該份民調，有46.9%的受訪者表示信任賴清德，其中21.9%為「很信任」、25%為「還算信任」，較上月增加4.3個百分點；不信任者則為43.3%，較上月下降5個百分點。賴清德的信任度自去年7月以來再度高於不信任，顯示民眾對其信任評價已逐步回升，約回到去年6月、亦即大罷免投票前一個月的水準。
在施政滿意度方面，46%的民眾對賴清德的執政表現表示滿意，其中16.9%「很滿意」、29.1%「還算滿意」，較上月大幅增加5.4個百分點；不滿意者則為48%，較上月減少4.2個百分點。整體來看，賴清德的施政滿意度同樣已接近去年6月大罷免投票前一個月的表現。
吳子嘉3日在網路節目《董事長開講》中分析指出，立法院即將迎來新的權力布局，民進黨已啟動新會期總召登記程序，預計在2月24日開議前完成改選，目前已有前總召柯建銘與立委蔡其昌登記參選，外界關注是否意味「柯建銘時代」即將告一段落，或是再度延續。
吳子嘉認為，若搭配最新民調觀察，賴清德的民意表現相當強勢，信任度出現黃金交叉「非常不比尋常」，已引發外界討論未來是否有機會衝上50%。目前信任度為46.9%，他判斷確實存在上攻空間，尤其若3月底立法院完成改選、柯建銘未續任總召，將被視為賴清德政治影響力進一步上揚的重要指標，屆時信任度突破50%的可能性將隨之浮現。
吳子嘉指出，依其判斷，賴清德勢必會乘著黃金交叉的氣勢持續拉抬聲勢，一旦民調持續走高，將成為民進黨最關鍵的「助選員」，不僅帶動個人聲量，也有助於提升民進黨整體好感度。他強調，賴清德未來最重要的角色，就是在各個重要選戰場合站台、曝光，確立其作為民進黨核心領導人的地位。
吳子嘉進一步預測，若賴清德在3月民調正式突破50%，在民進黨內將幾乎無人能出其右，勢必成為黨內最具指標性的政治明星，對2026年選戰布局更具關鍵影響力。
此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。
