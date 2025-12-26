藍白不審總預算卻推少子化政策？綠黨團嗆「多讀憲法」：腦袋是好東西

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

在野主張設立「台灣未來帳戶」，由政府幫12歲以下存第一桶金，然而明年度總預算持續卡關，遭質疑沒預算如何推動新興業務？民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（26）日也狠嗆藍白，「憲法是好東西，腦袋也是好東西，兩個好東西一起用，就會懂得自己在做什麼」，如果現在好好審總預算案，或許政策就能在明年執行。

鍾佳濱喊話藍白，目前是2025年，就應該支持政府編列的2026年度總預算，以及支持政府應對少子化的生育補助。（許詠晴攝）

國民黨、台灣民眾黨召開 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，共推「台灣未來帳戶TFA」，投資台灣的未來。民眾黨指出，政府預算投入，第一筆資金為12歲以下孩童，每人5萬元，接續每年每人再存入1萬元。監護人、家長可自行加存，上限為每年1萬元，用長期性的投資，讓國家幫孩童存到第一桶金。

鍾佳濱直言，「憲法是好東西，腦袋也是好東西，兩個好東西一起用，就會懂得自己在做什麼。」憲法第68條明定，立法院會期是從9 到12月，而預算法51條也規定，立法院必須在會計年度開始前一個月完成審議，行政院早在今年8月底送審明年度總預算案，現在已經 12 月底了，立法院還是拒審。

鍾佳濱說，任何好的構想，全民都歡迎提出，如果藍白把「台灣未來帳戶」列為共同政見，打算2026利用執政縣市的預算來執行，或等2028執政中央後來實施，這都值得討論，但也不需要等這麼久，只要好好審議明年度總預算案，這樣的夢想政策就能在明年開始實施。

鍾佳濱表示，還是奉勸藍白一句老話，如果政策要用自己的預算來訴諸選民，很好，請列入你們2026縣市長共同政見，或列入你們2028總統大選政見，但目前是2025年，就應該支持政府編列的2026年度總預算，以及支持政府應對少子化的生育補助。

至於吳宗憲稱憲法沒規定立法院必須在年底前完成預算審查，甚至提出過去也有6月還在審預算的案例。鍾佳濱說，「奉勸吳宗憲委員，腦袋是好東西，憲法也要多讀，還有預算法。」

鍾佳濱指出，張俊雄2006年擔任行政院長時，該年度預算一直被在野多數拖到當年度 6月才完成，這是非常少數的特例，當時國會未審議中央政府總預算已是明顯失職，沒想到吳宗憲委員還要東施效顰，錯上加錯。

